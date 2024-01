Dal Cardarelli al San Timoteo, «A proposto del servizio salvavita di Emodinamica»

TERMOLI. La notizia delle novità introdotte all'ospedale Cardarelli, con la nuova sala di Emodinamica, riaccende i riflettori sull'ospedale di Termoli e a farlo, con un commento articolato al nostro articolo, è stato il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«La notizia di una nuova sala Emodinamica, tecnologicamente avanzata, al Cardarelli di Campobasso è indubbiamente molto positiva. Nello stesso tempo occorre sostenere che questa brillante iniziativa non può e non deve escludere il mantenimento del servizio di Emodinamica H24, sette giorni su sette, negli altri due presidi ospedalieri pubblici: San Timoteo di Termoli e Veneziale di Isernia.

Dai primi giorni del mese di novembre scorso risulta, ed è un bene, che con la nuova assunzione di due medici cardiologi e due emodinamisti il Veneziale è tornato garantire un servizio efficace H24. In tal modo si sono superate le criticità presenti, che all'epoca risultavano essere persino superiori a quelle presenti in emodinamica del San Timoteo.

Ciò, nel rallegrarci per l'ottima soluzione, ci lascia ben sperare che presto possa quanto avvenuto per il Veneziale replicarsi anche per Emodinamica del San Timoteo. Si consentirà di dare un servizio continuo H24, non più intermittente, sette giorni su sette.

Questo, del resto, non è altro che dare attuazione a quanto ci è stato accordato dai Commissari alla Sanità, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo e dal direttore generale dell'Asrem Giovanni Di Santo. A ciò si aggiunge anche l'ulteriore impegno di procedere all'emanazione, in tempi brevi, dei bandi di concorso per l'assunzione dei direttori delle Unità Operative Complesse oggi presenti al San Timoteo, anche con la possibilità di trasformare Cardiologia da Unità Operativa a Valenza Dipartimentale a Unità Operativa Complessa, in modo di essere ancora più attrattiva da parte di affermati professionisti interessati alla direzione. Tutto ciò in risposta, in parte, alle nostre richieste formulate in un documento consegnato in occasione dell'ultimo incontro che abbiamo avuto lo scorso mese di ottobre.

Siamo in fiduciosa attesa di vedere attuato, ognuno per le proprie competenze, quanto innanzi rappresentato e promesso.

Come pure siamo ancora in attesa avere, si spera il prima possibile, anche l'incontro parimenti allora richiesto al presidente della Regione, Francesco Roberti, l'assessore Michele Iorio, il direttore generale alla Sanità, Lolita Gallo, in modo da rappresentare anche a loro signori le nostre riflessioni e indicazione relativamente al nostro servizio sanitario regionale».