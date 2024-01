Cambia il progetto "Eolico Offshore Molise", nuovi rilievi della Rete della Sinistra

Progetto "Eolico offshore Molise": conferenza stampa Rete della Sinistra

TERMOLI. Torna ad animarsi sul territorio il dibattito sul progetto presentato da Maverick srl, inerente al parco “Eolico Offshore Molise”, di cui di recente abbiamo pubblicato modifiche e integrazioni.

La componente Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra ha convocato una conferenza stampa nella sede di via XXIV Maggio 51, a Termoli, dalle ore 10.30 di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, relativa alla nuova proposta progettuale riguardante Eolico Offshore Molise ed alle osservazioni che la capogruppo Marcella Stumpo e gli attivisti locali hanno inviato alla Capitaneria di Porto di Termoli, nell'ambito della conferenza di servizi in corso. In conferenza stampa, oltre alla Stumpo, è intervenuto Pino D’Erminio.

«Siamo favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili con un alto grado di compatibilità ambientale e sociale; tra queste, riteniamo che l’eolico, a terra ed ancor più in mare, sia la tecnologia con maggiori possibilità di sviluppo e minore impatto, sia ambientale che sociale. Ciò non toglie che l’implementazione delle tecnologie energetiche “verdi” non può essere indiscriminata e illimitata; occorre necessariamente ricercare e trovare un equilibrio tra la decarbonizzare del settore energetico e le esigenze delle comunità locali, presso le quali si insediano gli impianti energetici “verdi”; esigenze non solo economiche, ma anche di tutela culturale, del paesaggio e dell’ambiente (gli interventi ad inquinamento zero non esistono).

La questione energetica e quella ambientale non possono essere affrontate e risolte solo dal lato della produzione, ma anche da quello del consumo. Un caso di successo è la sostituzione delle lampade a incandescenza con quelle a Led. Direzioni verso le quali è possibile muoversi fin da ora sono: l’efficientamento energetico degli edifici; il trasferimento di gran parte del trasporto – merci e persone – dalla gomma al ferro ed al mare; la limitazione del traffico urbano privato, associata ad un poderoso sviluppo dei mezzi pubblici».

