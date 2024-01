"Ben 5 auto posteggiate nello spazio riservato ai disabili e prive di pass"

MONTENERO DI BISACCIA. Continuano a ripetersi violazioni del codice della strada, e in alcuni casi anche del codice penale, di coloro che occupano illecitamente il parcheggio riservato a persone con disabilità.

Dopo il caso avvenuto a Montenero di Bisaccia nei pressi di un noto centro commerciale lo scorso novembre (Leggi), sempre nello stesso luogo si sono ripresentati casi analoghi.

Questa volta, però, la segnalazione giunta in redazione fa presente di ben 5 autovetture ferme nello stallo riservato ai disabili senza disporre di nessun pass.

“In tutte e 5 le auto non vi è nessun disabile o pass che ne dimostra l’invalidità. Da una sono scesi perfino moglie e marito con due figli”, viene riportato nella segnalazione.

Si ricorda che chi commette la violazione con una autovettura va incontro, in base alle nuove norme del codice della strada, a una sanzione amministrativa compresa tra i 330 euro e i 990 euro e alla decurtazione di 4 punti della patente.

In più oltre al codice della strada, con la sentenza del 7 aprile 2017 della Corte di Cassazione, chi parcheggia la propria vettura in uno stallo riservato a un disabile con particolari patologie può incorrere alla violazione del codice penale, commettendo un reato per violenza privata (ex articolo 610 del codice penale).

Galleria fotografica