La beneficenza passa per la musica: sostegno alla Pediatria del Cardarelli

CAMPOBASSO. L’acquisto di un pastorizzatore per il latte materno destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. A questo è stato dedicato l’evento benefico che si è tenuto, nella serata di ieri, 7 gennaio, al Teatro Savoia del capoluogo e che, tra l’altro, è stato patrocinato dal Rotary Club-Distretto 2090.

Un ricco programma di brani musicali ed il pieno coinvolgimento del pubblico. Così nel cuore della città, in scena il gruppo ‘Scantinato 10’. Una iniziativa apprezzata ed il cui scopo ha registrato ampia adesione.

All’appuntamento non è mancata la direzione strategica Asrem. In particolare, il direttore generale, Giovanni Di Santo, ha rimarcato “l’importanza del segno tangibile rivolto alla Pediatria del Cardarelli. Siamo una grande famiglia – ha aggiunto – che si adopera quotidianamente non senza faticare con l’intento di garantire una buona sanità e certezza delle cure”.

