Felice Lategano confermato al vertice della sezione Anpana di Termoli

TERMOLI. Si è concluso, nelle scorse ore, lo spoglio delle schede relative al rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione Anpana Odv Official sezione di Termoli. Il risultato delle urne non ha lasciato alcun dubbio: per la terza volta consecutiva è stato riconfermato presidente del sodalizio, il giovane larinese Felice Lategano.

Lo stesso Lategano ricopre anche da qualche anno la carica di consigliere nazionale dell’associazione. Nel direttivo sono stati poi eletti: Claudio Mezzapelle, Marilena Ciarmela, Alessandro Lategano e Salvatore Mastrangelo!