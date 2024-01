La Giunta Roberti ratifica la nomina del Cda di Molise Acque

TERMOLI. Tra gli enti di maggiore importanza della regione, l’azienda speciale Molise Acque ha ora il nuovo consiglio d’amministrazione nella sua interezza. La delibera della Giunta Roberti è datata oggi e prende atto della nota con la quale il presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il decreto n. 3 del 6.12.2023, di nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale denominata “Molise Acque”.

Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque” è così composto: Stefano Sabatini, presidente, nominato lo scorso 4 settembre proprio dal Governatore; Donato Mastropietro componente, nominato da Pallante lo scorso 6 dicembre e Roberto Perone, sempre componente, con la stessa trafila di Mastropietro.

Le indennità spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque” non possono essere superiori per il presidente al 100% e per i consiglieri al 50% delle indennità spettanti al sindaco del Comune capoluogo di regione;

“Molise Acque” è una Azienda speciale della Regione Molise, istituita in forza della Legge regionale n. 37 del 1° dicembre 1999, in applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 5/1999, che ha trasformato l’Ente Risorse Idriche del Molise “ERIM” in Azienda speciale regionale denominata “Molise Acque”.