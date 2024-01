Braccio di ferro sul project del cimitero, istanza di risarcimento in Consiglio di Stato

TERMOLI. Non cessa ancora definitivamente il braccio di ferro tra il raggruppamento temporaneo d'imprese a cui era stato affidato in prima istanza, nella scorsa amministrazione, il project sul cimitero, e l'amministrazione comunale di Termoli.

I privati hanno impugnato l'esito del giudizio amministrativo di primo grado al Consiglio di Stato, affidandosi agli avvocati Laura Venittelli e Rita Matticoli, appello che ha visto costituirsi in giudizio l'ente di via Sannitica, che si avvale della difesa dell'avvocato Gianluca Piccinini.

A fine ottobre 2023, il Tar Molise ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai privati a cui è stato revocato il project financing del cimitero, istanza che ammontava a 3.286.992,49 euro.

Con la sentenza pubblicata il 30 ottobre scorso, la sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, aveva respinto il ricorso presentato dall’impresa Cosvim contro gli atti adottati dal Comune di Termoli per la revoca della procedura di progetto di finanza finalizzato alla gestione, manutenzione ed ampliamento del cimitero di Termoli. L’opera fortemente voluta dalla Giunta precedente era stata riesaminata dall’attuale amministrazione che dopo averla reputata fortemente gravata da vizi e dopo aver constatato che non sussistevano più i requisiti di fattibilità tecnica ed economica oltre al reale interesse pubblico, ha provveduto all’adozione degli atti di revoca che sono stati impugnati dalla Cosvim quale soggetto promotore privato.

La Cosvim era capogruppo mandataria del costituendo Rti con la Emel Italia s.r.l.

Il Collegio aveva ritenuto che, come già osservato in tema di responsabilità precontrattuale, la Cosvim non solo fosse a conoscenza dei fattori che avrebbero indotto successivamente l’Amministrazione alla revoca del progetto di finanza e dell’aggiudicazione definitiva (l’azzeramento del rischio di domanda e l’omissione nel Pef del valore stimato della concessione), ma aveva altresì concorso a produrli. Tali circostanze, pertanto, escludono, a parere del Collegio, il riconoscimento alla ricorrente di un diritto al rimborso delle spese sostenute tanto per la fase di selezione del progetto di pubblico interesse, quanto per la partecipazione alla successiva gara sfociata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva del 15 ottobre 2018.

Di converso, il Collegio aveva ritenuto che alla Cosvim dovesse essere però riconosciuto il rimborso delle successive spese vive da essa sostenute, nell’ambito –e a causa- dei propri rapporti con l’Amministrazione, a partire dall’atto di aggiudicazione e fino all’emissione degli odierni provvedimenti di revoca, ma su livelli completamente diversi dalla richiesta di 3,3 milioni di euro.