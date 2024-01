Carenza di pediatri, la sindaca Contucci incontra le mamme

MONTENERO DI BISACCIA. La zona di Montenero di Bisaccia è stata elevata dall’Asrem a “straordinaria” sulla carenza dei pediatri di libera scelta.

La sindaca Simona Contucci ha ricevuto ieri mattina una delegazione di mamme monteneresi per affrontare i temi del Pediatra di libera scelta e della Zona Carente Straordinaria di Montenero di Bisaccia, recentemente individuata dall’Asrem. Nel corso dell’incontro sono stati ripercorsi i passaggi che hanno preceduto la scelta dell’Asrem, sia per ciò che riguarda gli incontri che si sono tenuti da oltre un anno tra sindaco e genitori su questo tema, sia per quanto concerne la lettera che proprio Contucci ha indirizzato alla Regione Molise e al direttore generale dell’Asrem nel mese di giugno del 2023.

«A nome delle mamme monteneresi – dichiara la Contucci – esprimo piena soddisfazione per la decisione assunta dall’Asrem di individuare Montenero di Bisaccia come Zona Carente Straordinaria per la Pediatria di libera scelta; si tratta sicuramente di un ottimo risultato, che va nella direzione di garantire la figura del Pediatra ai bimbi che risiedono in una zona come la nostra, con un territorio particolarmente esteso e che comprende anche i comuni limitrofi.

Nel corso della riunione, però, le mamme mi hanno rappresentato l’esigenza di accelerare le procedure che dovrebbero portare il nostro territorio a dotarsi, in concreto, dell’importante figura del Pediatra. Cogliamo questa occasione per ringraziare anche la Federazione Italiana Medici Pediatri per il proprio lavoro, che comprendiamo e apprezziamo. Adesso è arrivato quindi il momento di sollecitare e velocizzare l’adozione degli atti successivi alla decisione dell’Asrem perché, specie nel periodo invernale, la popolazione pediatrica ha notoriamente maggiore bisogno di una figura medica di riferimento per affrontare i frequenti malanni di stagione.

Concludo ricordando che, con grande senso di responsabilità, le mamme hanno atteso molti mesi, ma il disagio attuale e le preoccupazioni sono sempre più evidenti e non consentono ulteriori ritardi».