Alcuni concessionari in ritardo, Regione Molise e Autorità portuale tracciano la rotta sui rinnovi

TERMOLI. Da un anno e mezzo abbondante il porto di Termoli è entrato a fare parte dell’Autorità di sistema del Mare Adriatico Meridionale. Tuttavia, non ancora tutti gli atti vengono perfezionati e se ancora si attende che la stazione marittima diventi finalmente operativa, poiché mancano ancora consegne formali dal committente al gestore finale (ahi la burocrazia), ritardi ci sono anche su alcune delle concessioni demaniali.

Visti verbali di consegna e trasferimento dei fascicoli cartacei tra la Regione Molise e l’AdSPMAM, redatti in data 06/03/2023, 22/06/2023, 07/09/2023, 29/09/2023, 17/10/2023 e 30/11/2023 relativi alle concessioni demaniali marittime per le quali si è proceduto a stipulare gli atti di proroga al 31/12/2023, regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate.

Alla fine dell’anno, comunque, l’Amministrazione Regionale non ha potuto completare il trasferimento di tutte le pratiche, poiché non è stata messa nelle condizioni di rilasciare la totalità delle proroghe al 31/12/2023, in quanto parte dei concessionari non hanno, ancora, provveduto agli adempimenti preliminari previsti e imposti nelle determine.

Ai soli fini della continuità storica e amministrativa, al rilascio e regolarizzazione degli amministrativi di proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2023, si provvederà nel 2024;

Lo scorso 18 dicembre c’è stata una riunione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la Regione Molise, con cui sono state stabilite le modalità operative per la gestione delle residuali proroghe, finalizzate alla continuità amministrativa delle pratiche demaniali inerenti al porto di Termoli, in particolare:

la Regione Molise procederà al rilascio degli atti amministrativi di proroga e regolarizzazione sino al 31/12/2023, anche qualora gli stessi dovessero essere perfezionati nei primi mesi del 2024, nell’intento di garantire la necessaria ed inderogabile continuità storica – amministrativa delle pratiche a condizione che i concessionari abbiano adempiuto alle prescrizioni.

Per quei soggetti che risultano essere non adempienti rispetto ai procedimenti in essere sin qui gestiti dalla Regione Molise, dopo ultimo sollecito da parte della stessa nei confronti dei concessionari, si procederà al trasferimento delle pratiche alla AdSPMAM, nello stato di fatto e di diritto in cui si presentano.