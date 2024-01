Quando piove alla scuola di via Volturno i disagi non mancano, il Comune corre ai ripari

Piove nella scuola di via Volturno, interviene il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove

TERMOLI. Per la seconda volta in pochi mesi il maltempo crea disagi e provoca danni, seppur non così evidenti, come si era diffuso e temuto, nel plesso di via Volturno a Termoli.

La pioggia battente degli ultimi giorni ha creato problemi alla scuola che appartiene all'istituto comprensivo "Achille Pace", che non sembra proprio avere un inverno tranquillo.

Un paio le aule dove ci sono state delle infiltrazioni, così come un ulteriore guasto ha causato il malfunzionamento all'impianto di riscaldamento. Primi sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico del Comune già ieri e stamani nuovi interventi, che hanno permesso di ripristinare il normale andamento, ma occorre una manutenzione straordinaria, per mettere l'edificio al riparo da altre conseguenze in caso di future perturbazioni.





Intanto, ci sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido, uno dei quattro finanziati col Pnrr a Termoli, che hanno visto la riconversione di quattro aule, mentre ne è stata ricavata una nuova per la scuola dell'obbligo.

“Le infiltrazioni - ha detto l'ingegnere Bove - molto probabilmente sono state causate dal vento che ha rovinato le guaine, può capitare per tetti piani come questo”. Appena il meteo lo permetterà si metterà mano alla struttura.

