«Non c'è bicchiere mezzo pieno sul numero degli incidenti stradali»

CAMPOBASSO. «Contro gli incidenti stradali, investire in sicurezza È a dir poco singolare verificare, attraverso il web, che sui numeri degli incidenti stradali in Molise ci sia chi veda ancora il “bicchiere mezzo pieno”, nel senso che si preferisce sostenere che nel raffronto con altre regioni il Molise ha fatto registrare il “miglior dato nazionale”. I numeri ufficiali dell’Istat riferiscono che nella regione sono avvenuti 442 incidenti stradali nel 2022, con la morte di 14 persone e il ferimento di altre 602. E dietro questi aridi numeri ci sono vite umane spezzate o che risentono ancora le conseguenze degli incidenti».

Così Aldo Di Giacomo, presidente associazione Cultura e Solidarietà sottolineando che con la tendenza dello scorso anno ci avviciniamo alla media di un incidente mortale la settimana.

«Il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 17 miliardi 900 milioni di euro per il territorio nazionale (303,5 euro pro capite) e di circa 58 milioni di euro (199,6 euro pro capite) per il Molise. Dati sempre allarmanti. Bisogna investire di più nella sicurezza – continua Di Giacomo – sia in termini di adeguamento-ammodernamento di strade statali, provinciali e comunali che in campagne e programmi per i giovani. E tra le misure da adottare, a costo di essere impopolare, sostengo che l’installazione di autovelox possa rappresentare un buon deterrente a non correre, tenuto conto che la velocità resta la causa principale. In Molise sono attivi solo due autovelox ma non comprendo perché in tutte le altre regioni il numero sia di gran lunga superiore senza provocare proteste come invece accade da noi. Ed è anche questo un segnale – dice Di Giacomo – che la politica pur di conservare il consenso dei cittadini non opera per il bene comune, salvo ad esprimere cordoglio per le vittime in caso di incidenti».