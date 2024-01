Vasto a passi spediti verso il nuovo ospedale, al San Timoteo permane lo stallo

VASTO. «È stato approvato con delibera dell’Azienda Sanitaria lo schema dell’Accordo di programma tra Regione Abruzzo, Comune di Vasto e Asl 2 per la realizzazione del nuovo ospedale. Si tratta di un passaggio necessario in vista della sottoscrizione del documento, prevista per venerdì 12 gennaio alle ore 11 presso il Palazzo di città, da parte del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, del direttore generale Thomas Schael e del sindaco Francesco Menna. L’Accordo è finalizzato a definire aspetti collaterali ma per nulla secondari legati al nuovo ospedale, come la variante al Piano Regolatore Generale, la realizzazione delle opere connesse e di urbanizzazione necessarie alla piena funzionalità del futuro San Pio».

Il lancio di questa notizia che proviene dal vicino Abruzzo, fatto ufficialmente dal manager Schael non è passata affatto inosservata anche nel nostro Molise e in particolare in questa zona del territorio che vede il basso Molise confinare proprio col basso Abruzzo, dove il bacino d'utenza del futuro ospedale San Pio va a collidere, sì, usiamo questo termine, perché se la strategia recente tra Molise e Abruzzo poneva il crocevia degli accordi di confine, il timote è che si metta in scacco proprio il sistema della sanità pubblica nostrana. Già a livello ambulatoriale, negli ultimi tempi la stessa San Salvo ha fatto passi di gigante e le comunità bassomolisane più prossime a questo centro lo guardano come punto di riferimento, figuriamoci un nuovo ospedale, con tutto quello che ne consegue.

Spauracchio che però deve meritare una risposta in termini di offerta e programmazione anche al di qua del Trigno, per evitare una deriva che già è stata conclamata negli ultimi tempi col Punto nascita, che tra Vasto e Termoli, come sottolineato di recente, ha maturato distanze siderali (700 contro 159, ovviamente a vantaggio del San Pio).

Questa è la chiave di lettura che andrebbe offerta, lo ribadiamo, non si può più attendere. La prima manovra finanziaria piena del Governo Meloni, le aspettative sul Decreto Molise, la partita del commissariamento. Il nuovo corso della sanità molisana non può passare solo per il rinnovamento dei vertici ai vari livelli, occorrono azioni concrete e lungimiranti, prima che si abbatta la scure di una concorrenzialità "insostenibile".

Delegazione parlamentare, conferenza dei sindaci, Governo regionale, diano risposte.

