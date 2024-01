Avvocato tributarista fa causa al Comune, chiede quasi 700mila euro di parcella

TERMOLI. Una consulenza legale di natura tributaria, reiterata nel tempo, si trasforma in un contenzioso legale per il Comune di Termoli.

Non è la prima volta, oltretutto. In via Sannitica è giunta una citazione per quasi 700mila euro, da chi aveva sostenuto le ragioni e l'interesse dell'ente in sei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, 5 giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso e n.1 transazione definita dall’accordo concluso in data 21/01/2021.

Richiesta la condanna al pagamento delle prestazioni professionali, secondo la tariffa massima prevista per lo scaglione di valore indicato, invocato in ragione della rilevante complessità delle questioni trattate, dell’impegno e degli esiti positivi, richiamando la mancata conclusione del procedimento di negoziazione assistita con nota del 13/04/2022. in seguito alla formulazione da parte dell’Ente di una proposta transattiva del 29/12/2022.

Il Tribunale di Larino ha fissato l'udienza all'11 marzo prossimo. La Giunta ha così autorizzato la costituzione in giudizio dell'ente, avvalendosi della difesa dell'avvocatura comunale.