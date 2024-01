Tra Via America e via Asia, «Serve più illuminazione»

TERMOLI. Sicurezza vuol dire illuminazione pubblica, una declinazione che a Termoli trova ancora delle insidie, purtroppo. Come è stato nuovamente segnalato nella serata di ieri, «In diretta da via Madonna Delle Grazie».

«Queste sono le immagini dell’attraversamento pedonale all’altezza del liceo Classico in corrispondenza della rotonda via America-via Asia. Di giorno e di notte a causa della mancanza di idonea segnaletica stradale orizzontale, verticale e complice la scarsa illuminazione rischiamo di essere investiti e siamo costretti a segnalarci agli automobilisti con le luci dei telefonini! La strada è altamente trafficata! Abbiamo più volte sollecitato un intervento dell’amministrazione comunale».

«Purtroppo via Madonna delle Grazie è una strada altamente trafficata ma non sicura per i pedoni marciapiedi, barriere architettoniche e scarsa illuminazione la rendono una strada pericolosa sulla quale si sarebbe dovuto intervenire da tempo».