Pollice verde in centro, 24 gli alberi da rimuovere e piantumare

TERMOLI. Interventi sul patrimonio "green" comunale, quello compiuto nell'ambito del capitolato d'appalto gestito dal consorzio Stabile Terra, che gestisce appunto il verde urbano.

Manutenzione ordinaria e nuovi innesti, con le operazioni di potatura a cui si assommano anche la rimozione degli arbusti secchi e la loro sostituzione.

Stamani operai al lavoro sulla parte finale di corso Nazionale, abbiamo interpellato il direttore del Contratto, il dottor Marco Maio: «Stiamo provvedendo a togliere gli alberi secchi per sostituirli con nuove essenze. Sono completamente secchi già da diversi mesi, su corso Nazionale, corso Umberto, piazza Monumento e via Mario Milano. In totale saranno collocati a dimora 24 nuovi alberi quali il leccio, il platano e il tiglio, essenze arboree già presenti».