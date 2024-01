A caccia del direttore generale, partita la procedura alla Regione

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha pubblicato gli Avvisi per ricoprire gli incarichi di direttore generale della Giunta regionale e direttore della Direzione generale per la Salute.

Le procedure riguardano i dirigenti regionali e candidati esterni.

Nel dispositivo della determina è infatti spiegato che gli incarichi "possono essere conferiti a dirigenti regionali, muniti di laurea, dotati di esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali e di dimostrate attitudini manageriali", ferme restando tuttavia "le autonome valutazioni della Giunta regionale in ordine alla facoltà di avvalersi anche di soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei prescritti requisiti di legge come accertati in sede di formazione dell'elenco delle idoneità, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa".