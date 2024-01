L'elogio della Pediatria: «Bisogna lottare per un servizio che abbiamo»

TERMOLI. L’anno nuovo porta con sé elogi e ringraziamenti per un reparto dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Parliamo di Pediatria.

La cura e l’attenzione verso i pazienti più piccoli viene premiata da una mamma, nostra affezionata lettrice che, vuole ringraziare pubblicamente tutto il reparto.

Non solo notizie negative, quindi, ma anche positive che spesso riportano in alto l’autostima di chi dedica con passione la sua professionalità agli altri,

“Il 26 di dicembre sono stata ricoverata con mio figlio presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Vorrei ringraziare tutto il reparto dottoresse, infermieri, Oss per il supporto e l'aiuto che ci è stato dato sia durante il ricovero che successivamente.

Abbiamo trovato sempre un sorriso, gentilezza, professionalità e dedizione al proprio lavoro.

È un reparto che lavora molto non solo per i ricoverati ma per il nido, per le consulenze dal pronto soccorso, per le visite che organizzano direttamente loro post ricovero. Quando siamo stati ricoverati a mio figlio è stato dato l'ultimo letto disponibile.

Mi sono chiesta più volte dove saremmo dovuti andare se l'ospedale di Termoli non ci fosse stato e, ci avrebbero accettato in un altro ospedale visti il boom di ricoveri?

Bisogna lottare per un servizio che abbiamo, che ci spetta di diritto e che funziona”.