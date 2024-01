«La zona di San Pietro è all'abbandono», esce allo scoperto il comitato di quartiere

TERMOLI. Di segnalazioni sulla zona di San Pietro sinceramente ne riceviamo molte, oggi a fare sintesi delle lamentele è il comitato di quartiere:

«Un quartiere lasciato all’abbandono, questo è diventato ormai San Pietro, uno dei principali di Termoli per numero di residenti.

L’amministrazione comunale, a dire il vero, in tempi anche recenti, ha realizzato un piccolo giardino pubblico e una rotonda, quest’ultima importante ai fini della sicurezza stradale ma, per quanto riguarda il resto, è tutto un degrado. L’elenco è lungo e i problemi legati alla sicurezza dei cittadini lo è altrettanto.

Una stradina non asfaltata trasporta pietre e fango su una delle strade principali, via Biferno. Questa strada, da quando è stata realizzata, una quarantina di anni fa, non è mai stata più asfaltata ed è diventata una groviera.

Un muretto di recinzione è pericolante da anni, pericolo pubblico per i passanti.

I marciapiedi sono in uno stato pietoso e, in diversi casi, non sono neanche stati realizzati, nonostante gli edifici siano stati costruiti da parecchi anni.

Lo spartitraffico di via Tevere si interseca su via Volturno là dove invece sarebbe più logico realizzare una rotonda. E sempre su via Volturno, l’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione pubblica sembra siano lasciati al caso.

In una scuola l’acqua della pioggia entra nei locali all’interno e, nei pressi del bar poco distante, soprattutto nei giorni di festa, il parcheggio vietato è assolutamente tollerato in quanto privo di qualsiasi forma di controllo.

Le telecamere di sicurezza su via Biferno, pur installate, non funzionano e i ladri, forse anche questo, sono spesso in azione, sia i ladri di auto che quelli specializzati nelle abitazioni.

L’amministrazione aveva promesso la realizzazione di Comitati di quartiere, in tutta la città, affinché i cittadini potessero segnalare i problemi ma i Comitati non sono mai stati creati. Quindi neanche a San Pietro.

Il disagio dei cittadini è facilmente comprensibile. Il letargo delle istituzioni non lo è. In primavera i cittadini torneranno al voto per il rinnovo del Consiglio comunale: una scadenza importante».