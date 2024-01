Tariffe invariate nel 2024 per imbarchi passeggeri-veicoli Termoli-Isole Tremiti

TERMOLI. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale conferma le tariffe sui diritti portuali per il trasporto alle Isole Tremiti.

A fine anno c’è stata la determinazione dei diritti portuali per il traffico passeggeri e veicoli, a firma del presidente Ugo Patroni Griffi.

L’ultimo intervento era avvenuto lo scorso 9 agosto.

In particolare, stabilite le misure unitarie dei diritti portuali dovuti per l’imbarco-sbarco di passeggeri e veicoli sulle unità di navigazione operanti su rotte che collegano i porti di sistema con le Isole Tremiti. Tenuto conto della peculiarità dei collegamenti con le isole Tremiti che per le modalità di utilizzo con viaggi di andata e ritorno nella stessa giornata costituisce la principale modalità di trasporto per il turismo isolano.

È stato ritenuto pertanto di dover procedere alla individuazione di una misura dei diritti portuali che tenga conto delle specifiche caratteristiche del traffico in parola, non totalmente assimilabile ai collegamenti pax e ro-pax attivi nei porti di sistema. Ravviata così la necessità e l’urgenza di adottare un provvedimento definitivo inerente il traffico da e per le isole Tremiti; prorogando sino a tutto il 31/12/2024 la sospensione delle agevolazioni ex art. 4 della Ordinanza n. 18/2019, in ragione sia del sensibile incremento registrato dai costi connessi ai servizi garantiti dalla AdSPMAM per i traffici cruise, ro-pax e ro-ro e sia dal perdurare degli effetti economico-finanziari prodotti dell’emergenza sanitaria Covid. Nelle more di una analisi/valutazione complessiva dei costi di gestione dei servizi erogati dall’AdSPMAM, è stato deciso di dover confermare per il 2024 gli importi dei diritti portuali stabiliti nella misura di quella applicata nel 2023.

LE TARIFFE:

Passeggeri: 1,75 euro;

auto, roulotte, rimorchio auto, minibus, camper: 2,50 euro;

bus, motrice, camion e rimorchio, autoarticolato, semirimorchio, furgone: 2.75 euro;

motoveicolI: 1,25 euro.