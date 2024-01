Disagi finiti anzitempo in via Sangro, l'arteria riaperta dopo i lavori al viadotto

TERMOLI. Terminati i disagi causati dalla chiusura di via Sangro, la strada che collega la zona di San Pietro a via Asia. Per fortuna, nonostante l’ordinanza sulla viabilità prevedeva tempi più lunghi, i lavori inerenti al viadotto dell’A14, appaltati dalla società Autostrade sono stati più celeri rispetto a quanto previsto originariamente.

La richiesta di chiusura era provenuta all’amministrazione comunale a fine novembre, riguardante la prosecuzione dei lavori di “manutenzione evolutiva sulle solette e riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto Rio Vivo (km 473+894)”, nel tratto di via Sangro compreso tra l’intersezione con via Adige e la rotatoria con via Asia, per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli operai del cantiere dell’impresa Elle2013 srl.

Il divieto prevedeva l’eccezione dei veicoli dei residenti, dei titolari attività produttive e attività ricettive e dei relativi clienti presenti nella zona interdetta alla circolazione, dei veicoli di polizia e di emergenza e soccorso.

L’ordinanza prevedeva il divieto di sosta e di transito fino al 14 gennaio, mentre dalla serata di ieri è stato liberato questo pezzo strategico della viabilità locale.

