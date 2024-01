Molestie olfattive: interventi a Vasto con il progetto Nose e a Montenero nei pressi del depuratore

VASTO. Molestie olfattive, criticità e misure di mitigazione è su questi aspetti che è stato incentrato il convegno promosso da Arap e Arap Servizi a Vasto.

L'incontro si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede dell’ex consorzio industriale. Si tratta di un tema molto sentito in città zona soprattutto per via dei miasmi registrati negli anni a Punta Penna e dove finalmente è stata messa in funzione una centralina di rilevamento della qualità dell'aria.

Al convegno, moderato dal giornalista e sociologo Orazio Di Stefano, ha preso parte il professor Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica dell’Ambiente presso il Dipartimento di Biologia all’università di Bari Aldo Moro e autore di diverse pubblicazioni tra cui “Molestie olfattive. Studi, metodi e strumenti di controllo”.

“La prevenzione è l’aspetto più importante,- ha precisato il docente - perché un problema di emissioni odorigene nasce da una tecnologia produttiva non gestita bene. Quindi evidentemente se noi possiamo costruire diversamente gli impianti, possiamo ridurre di molto l’impatto odorigeno che questi possono avere sul territorio”.

Al tavolo hanno partecipato anche Massimo Giusti, direttore tecnico di Arta-Agenzia regionale per la tutela ambientale, Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, Gianluigi Torino, chimico e responsabile tecnico ArapP Servizi e l’amministratore unico di Arap servizi Nicola Del Prete.

”Il fenomeno in questione non solo è sentito, ma va affrontato e risolto. Con l’Arta è stata posizionata già una centralina di monitoraggio (Leggi) a Punta Penna e a breve ci saranno i primi dati ufficiali. Importante è la partecipazione all’app Nose (Leggi) per i cittadini sopratutto per quando avvertono i primi miasmi. In particolare però il fenomeno odorigeno è presente anche nella zona Padula a Montenero di Bisaccia dove vi è il depuratore gestito da Arap Servizi”, ha precisato Del Prete a cui poi ha aggiunto: “Dopo vent’anni si sta procedendo alla copertura del canalone che adduce i reflui dell’area industriale e civile di Vasto, San Salvo e Montenero. Abbiamo presentato anche un progetto alla Regione Molise per la copertura di alcune vasche interne all’impianto”.

Presente all’incontro anche Gianni Cordisco che si è espresso così: “Un convegno che è stato pensato per il territorio e per quanto noi possiamo essere vicino all’attività che svolgono le aziende. Sappiamo che abbiamo profonde criticità nelle zone industriali. In questi anni ci siamo messi all’ascolto e allo studio affinché si creino dei metodi che possano mitigare le azioni delle attività aziendali nelle aree industriali”.

Galleria fotografica