«Il modello Termoli da estendere agli altri Ambiti sociali di zona del Molise»

TERMOLI. Partecipazione attiva quella dell'Angsa Molise al tavolo sullo spettro autistico e giunge il loro puntuale riscontro:

«In merito alla programmazione degli interventi previsti nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità (Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022) e in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 371 del 30.11.2023, della D. D. n. 6250 del 22.12.2023 nonché della D.D. n. 6470 del 29.12.2023, ieri mattina, a seguito di nostra richiesta formale, siamo stati convocati dal Coordinatore dell’Ambito sociale territoriale di Termoli, Antonio Russo.

Siamo stati sorpresi positivamente e pienamente soddisfatti del risultato ottenuto perché, per la prima volta, le parole sono state anticipate dai fatti è si è istituito in Molise il primo tavolo tecnico permanente sull’Autismo per co-programmare e co-progettare tutti gli interventi relativi in primis alla quota riservata all’Atsdi Termoli (€ 115.309,07) dei fondi relativi ai 100 milioni per l’Autismo ma, più in generale, di tutti gli interventi in corso e futuri che sono o che saranno assegnati all’Ats.

Inoltre la presenza del dottor Gentile, direttore del Csm di Termoli, e la presenza di esperti in autismo, quali il dottor Petitti e il dottor Macchiagodena, ci ha consentito, anche se in modo non esaustivo, di parlare anche dei due progetti sanitari specifici sull’autismo che il Csm di Termoli dovrà progettare in esecuzione del decreto del Commissario ad acta n. 44 del 24.10.2023 e lo stesso dottor Gentile, ribadendo l’importanza di creare una rete a supporto di tutti, si è reso disponibile a mantenere il tavolo aperto anche per questa specifica progettazione.

Questo è il risultato che auspichiamo di poter ottenere con tutti gli altri Ambiti Territoriali Regionali nonché, come formalmente già richiesto, a Livello Regionale, con la presenza di tutte le parti coinvolte nelle diverse problematiche relative all’autismo ossia la Regione Molise con le Politiche sociali, le Politiche Sanitarie e le Politiche dell’istruzione e della formazione professionale, l’Asrem, l’Ufficio Scolastico Regionale, i Csm, gli Ats e qualsiasi altra parte interessata».