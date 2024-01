Disability card: verso l'approvazione del Parlamento europeo

MOLISE. Continua il lavoro e l'impegno dell'eurodeputata Chiara Gemma (Ecr-Fratelli d'Italia) sui temi della disabilità.

La commissione Occupazione e affari sociali (Empl) del Parlamento europeo, di cui è componente, ha approvato il mandato negoziale sulla proposta di istituzione della Carta europea di disabilità e parcheggio per le persone con disabilità.

“Sono molto soddisfatta per l'approvazione della disability card - spiega Gemma in una nota -. Essa rappresenta una pietra miliare per garantire pari diritti a tutte le persone disabili in Europa: un risultato che aspettavamo fin da quando venne annunciato come iniziativa faro all'interno della Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 e che finalmente vediamo prendere forma concreta.

Le negoziazioni che abbiamo portato avanti per raggiungere il testo approvato sono state concluse in tempo record e con la massima collaborazione da parte di tutti i gruppi politici dimostrando come la realizzazione di una disability card veramente europea sia una priorità. Tutti gli emendamenti che ho presentato - precisa l’eurodeputata - sono stati inclusi nel testo finale, un risultato che mi riempie di orgoglio, perché l'inclusione è sempre stata in cima alle priorità della mia agenda politica.

Ora - conclude Gemma - continuiamo l'ottimo lavoro svolto per approvare definitivamente il testo a Strasburgo in tempi brevissimi e consegnare finalmente ai cittadini europei uno strumento efficace e concreto per facilitare la libera circolazione delle persone con disabilità tra gli Stati membri".