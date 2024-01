«Senza illuminazione pubblica da 8 anni, è una vergogna»

GUGLIONESI. Il problema dell’illuminazione pubblica non riguarda soltanto Termoli, come segnalatoci ieri da un residente di via Tevere, ma anche i paesi limitrofi.

Questa volta, spostandoci un po’ più all’interno, un nostro lettore di Guglionesi ci segnala che, nella sua zona, via Veneto, l’illuminazione manca da ben 8 anni. E nel frattempo continuano a costruire palazzi.

«È una vergona- tuona il residente- La mattina alle cinque per prendere la macchina devo accendere la luce del telefono perché non si vede niente. Tante volte, quando rientro la sera dopo lavoro, ci sono i cinghiali che pascolano sul verde. E nessuno fa nulla».

Luci spente in varie zone del paese. Spostandoci su via Bari i lampioni ci sono ma non tutti sono accesi, la strada è piena di buche e c’è il rischio di farsi male.

In inverno, queste zone, dalle 17 in poi, diventano il “regno delle tenebre”.

L’illuminazione pubblica è stata anche cambiata negli scorsi anni, con quelli a led ma non in tutte le zone. Infatti i lampioni che non si accendono risultano essere quelli vecchi dei quali non si trovano le luci.

Il pericolo, però, rimane come ci fa sapere il residente di via Veneto.