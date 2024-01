Accosti a San Domino e San Nicola, gli orari invernali sulla rotta Termoli-Isole Tremiti

TERMOLI. Non soltanto la conferma delle tariffe d’imbarco per veicoli e passeggeri che dal porto di Termoli si dirigono alle Isole Tremiti. Nelle competenze della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale c’è anche quella di confermare le autorizzazioni alla tratta di continuità marittima, come avvenuto per il primo trimestre dell’anno, dal primo gennaio al 31 marzo prossimo.

La Società Navigazione Libera del Golfo S.r.l., con un documento del 6 novembre scorso, ha reso nota la programmazione accosti per il periodo dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, quale linea di servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Termoli e le Isole Tremiti (e viceversa).

Programma che fa leva sul contratto n° 201 del 29 giugno 2021, relativi alla HSC Santa Lucia – IMO n° 9207651.

Da rispettare nell’accosto della motonave il “Regolamento del Porto di Termoli”, il “Regolamento per la navigazione in genere, la circolazione veicolare e pedonale e le attività svolte nell’ambito demaniale delle Isole Tremiti” e l’ordinanza con la quale è stata disciplinata la navigazione nei pressi dell’arcipelago delle Isole Tremiti, per le unità navali superiori a 500 tonnellate di stazza lorda.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione intesa come salvaguardia di passeggeri e merci, delle manovre, delle operazioni di imbarco/sbarco (passeggeri e merci) e salvaguardia dell’ambiente marino, in virtù della conformazione, pescaggio e spazi della banchina portuale, presso l’accosto di San Domino può approdare ed ormeggiare una sola unità di linea per volta assicurando i tempi di permanenza in banchina per il tempo necessario a svolgere in sicurezza lo sbarco/imbarco passeggeri e le relative manovre.

Nel primo trimestre gli arrivi e le partenze dell’HSC Santa Lucia, destinata al servizio trasporto passeggeri e trasporto merci da e per le Isole Tremiti (approdi all’Isola di San Domino e all’Isola di San Nicola), vengono disciplinati come dall’allegata tabella.