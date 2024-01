«Mi hanno salvato la vita», il grazie di cuore a 118 e ospedale San Timoteo

TERMOLI. Sliding doors della sanità pubblica bassomolisana all’ospedale San Timoteo di Termoli: c’è chi se ne lamenta, ma sempre di più sono anche le testimonianze che rendono giustizia a medici, infermieri e operatori sanitari, come quella di Antonio Salome.

Nei giorni scorsi la sua salute è stata messa a dura prova, uscendo dal suo piccolo tunnel momentaneo, non ha voluto lesinare i ringraziamenti a chi l’ha assistito.

Stavolta il merito è stato rivolto al 118. «Vorrei ringraziare il 118 con la dottoressa Lucia Montazzoli e il suo staff in ambulanza per la velocità e per la professionalità vista la gravità della situazione, un ulteriore ringraziamento a tutto il Pronto Soccorso e infine un grazie al dottor Nicola Colonna per la tempestività e la professionalità dell'intervento e tutta la terapia intensiva di cardiologia Utic per avermi salvato la vita, grazie di cuore».