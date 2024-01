«Ci stavo cascando anche io, attenti alle truffe»

Attenti alle truffe: la testimonianza di Milena Alfieri

TERMOLI. Dipendente Asrem, lavora all'ospedale San Timoteo, nonostante lei stessa ammetta di non essere affatto sprovveduta, stava incappando in una delle truffe più ricorrenti degli ultimi tempi, quella dei messaggi subdoli attraverso cui i lestofanti fanno leva sulle emozioni e i rapporti affettivi, per spillare soldi.

Siamo stati chiamati da Milena Alfieri, perché vuole aggiungere la sua vicenda personale al ciclo continuo di segnalazioni che ormai riceviamo quasi quotidianamente e per cui abbiamo anche promosso la diretta Facebook del 20 novembre scorso. Da sottolineare come non molto tempo fa sua figlia, che lavora abita a Roma, aveva davvero subito un furto e per questo la circostanza palesata solo due giorni fa è sembrata verosimile.

Il tentativo poi per fortuna non andato a buon fine è stato comunque denunciato ai Carabinieri di Termoli.