Polizia locale a Campomarino: numeri ragguardevoli nel 2023

CAMPOMARINO. Si presentano di seguito alcuni dati rappresentativi delle attività svolte dal corpo di Polizia Locale di Campomarino nell'anno trascorso che, pur non essendo esaustivi del complesso dei servizi resi alla collettività, consentono tuttavia di cogliere il quadro complessivo del lavoro eseguito sul territorio comunale.

Si tratta di dati elaborati in forma aggregata, utilizzando le informazioni presenti negli archivi e nei registri del Comando.

Partendo dall'attività che maggiormente ha impegnato il personale del Corpo, l'attività di polizia stradale, si evidenzia che sono stati n.18 gli interventi in occasione di incidenti stradali, dei quali n.14 hanno dato luogo a rilievi fotografici e planimetrici; tra questi, n.5 incidenti sono stati con feriti e in due casi le lesioni sono state gravi.

Sul versante delle violazioni delle norme della circolazione stradale, sono stati elevati n.4.446 verbali di accertamento, dei quali il 60% risulta pagato in corso d'anno (2.682 verbali), per un importo complessivo di sanzioni pecuniarie incassate di 240.410,56 euro, mentre si è proceduto al ritiro di n.3 patenti e carte di circolazione.

Sono stati sequestrati n.14 veicoli ed eseguite n.23 rimozioni di veicoli a motore; sono stati rinvenuti n.3 veicoli oggetto di furto (riconsegnati ai proprietari), recuperati e demoliti n.5 veicoli trovati in stato di abbandono.

I servizi di pattugliamento stradale espletati sono risultati n.502 mentre i servizi notturni estivi sono stati eseguiti nei mesi di luglio e agosto (n.62 servizi svolti).

Per contro, sono stati esaminati e trattati direttamente n.85 ricorsi in opposizione davanti al Prefetto e al Giudice di pace competenti per territorio, per verbali contestati (meno del 2% del totale, in pratica).

Sul piano dei proventi da incassare, sono stati inviati al competente centro per la riscossione coattiva i ruoli esattoriali per le violazioni del C.d.S. 2019 e 2020, per una somma complessiva pari a 112.036,62 euro, comprensiva delle spese di procedimento.

Sul versante dei servizi giornalieri di controllo delle aree di ingresso e uscita dagli Istituti scolastici, ne sono stati eseguiti n.187 a tutela della sicurezza degli alunni, mentre risultano n.25 i servizi giornalieri di scorta e di vigilanza svolti in occasione delle manifestazioni cittadine, di carattere sia civile che religioso o sportivo (concluse le limitazioni dovute alle norme di contenimento della diffusione del Covid-19), con uno sforzo particolare in occasione, naturalmente, delle feste patronali (dal 24 al 26 Luglio) e della solennità del 15 Agosto.

Inoltre, sono stati rilasciati n.48 tesserini per i veicoli posti al servizio di persone disabili (sia rinnovi che nuovi rilasci) e n.67 pareri per le richieste di occupazione di suolo pubblico, passi carrabili e lavori stradali.

Per l'attività di polizia amministrativa, si rileva che sono stati effettuati n.18 controlli di attività commerciali in sede fissa su area privata (negozi, artigiani, pubblici esercizi) e ben 178 controlli di operatori in forma itinerante su area pubblica (cosiddetti "ambulanti"), nelle diverse e numerose aree mercatali e fiere cittadine.

I controlli effettuati in materia di rifiuti e di terreni incolti sono stati n.64, quelli per la conduzione di animali sono stati n.18, a fronte dei quali sono state accertate complessivamente n.41 violazioni ambientali e di altre norme dell'ordinamento, con un decremento delle sanzioni per errato conferimento dei rifiuti rispetto all'anno precedente, in assenza dell'apporto fornito dagli Ispettori Ambientali Volontari comunali nei mesi estivi.

I proventi delle sanzioni pecuniarie incassate in corso d'anno per le violazioni ambientali sono stati pari a 7.352,98 euro.

Per l'attività di polizia edilizia, si evidenzia che sono stati eseguiti n.45 controlli di opere edili (aree di cantiere, fabbricati e manufatti), con relative segnalazioni al competente ufficio Urbanistica, dai quali sono emersi n.28 abusi edilizi di carattere penale, dato in deciso aumento rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito dei controlli d'anagrafe, si evidenzia che sono stati effettuati ben 455 accertamenti per cambi di residenza e domicilio, mentre sono stati n.6 gli accertamenti effettuati su richiesta di altri enti. Le notifiche di atti e verbali sono state complessivamente n.623, di cui n.365 compiute per conto degli uffici comunali e n.258 per conto di altri enti.

Per quanto concerne le attività di polizia giudiziaria, in deciso aumento rispetto all'anno precedente, si evidenzia che sono state effettuate n.47 comunicazioni di reato, sono state denunciate n.45 persone e sono state svolte indagini anche su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (n.16 deleghe di indagine); inoltre, per conto dell'autorità giudiziaria, si è proceduto a ben 61 notifiche di atti giudiziari.

Stretti sono risultati i rapporti di cooperazione e collaborazione con le altre forze di polizia, in particolar modo con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, alle quali è stata fornita ampia collaborazione per n.24 indagini e sono stati eseguiti n.23 servizi giornalieri ripartiti tra operazioni di controllo per il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico sul territorio comunale, in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche (tra i quali il Giro d'Italia di ciclismo e le tradizionali Carresi dei Comuni limitrofi), nonché servizi di presidio dei seggi elettorali.

Per quanto attiene agli interventi di soccorso pubblico, ne sono stati eseguiti n.12 nel corso dell'anno, per eventi atmosferici, incendi, trattamenti sanitari ed altre situazioni contingenti di emergenza.

Infine, ancora significativo si rivela il dato dei cittadini che sono stati ricevuti presso gli uffici del Comando della P.L., n.1565 persone, per una media di circa 5 utenti al giorno (gli uffici sono aperti tutti i giorni dell'anno tranne la domenica), con n.44 denunce raccolte e ben 240 documenti vidimati per il trasporto di prodotti agricoli.

Si rimarca, per quanto riguarda l'organico a disposizione nel 2023, composto da n. 7 unità (1 Comandante, 1 Luogotenente, 2 Marescialli, 2 Appuntati Scelti e 1 Agente di recente assunzione), che esso è stato incrementato di n.5 Agenti nei mesi estivi, come per l'anno precedente.

Rispetto al valore medio nazionale di un addetto di polizia locale ogni 1.183 abitanti, l'organico attuale ha previsto anche lo scorso anno un addetto ogni 1.145 abitanti.

Per quanto riguarda i dati degli anni precedenti e dunque la possibilità di un confronto con essi delle attività rese nel corso del 2023, si rimanda alle Relazioni fornite da questo Comando con prot.n.690 del 14.1.2022 e con prot .n.884 del 13.1.2022, per un confronto omogeneo secondo i vari ambiti di attività delineati.

Dai dati sopra riportati, dunque, è possibile evincere un segno positivo di incremento per la maggior parte delle attività rese a beneficio della collettività.