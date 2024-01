Un "trauma team" polispecialistico per la gestione dei feriti negli incidenti

TERMOLI. Cosa accade in Molise in caso di politrauma maggiore, dovuto a un incidente stradale? Nella nostra Regione manca il Dea di secondo livello, e nel caso di politrauma dovuto da incidente stradale, il ferito deve essere trasportato in un altro ospedale di fuori regione entro la prima ora, la cosiddetta “Golden hour”.

Lo spostamento, però, richiede la stabilizzazione del paziente.

Se non c'è disponibilità di posto fuori regione, non resta che attendere e tenere in standby il paziente per le cure polispecialistiche del caso, facendo il massimo con l'impegno illimitato dei medici e con l'uso di tutti i mezzi disponibili e con la possibilità di trasferire il paziente in seguito.

A trattamento del politrauma maggiore potrebbe essere importante organizzare, in basso Molise, un trauma team polispecialistico, che possa permettere di gestire gli interventi della golden hour e che abbia all’interno figure mediche ben individuate e formate con protocolli studiati e predefiniti.

Squadra 118 individuata e dedicata h 24, Pronto soccorso, rianimatore, ortopedico, chirurgo, cardiologo, radiologo. ematologo/Ct con personale infermieristico specifico, così il paziente grave deve essere in grado di raggiungere in circa 1 ora il centro più adatto nelle migliori condizioni possibili.