Montenero che rinasce: "È ora di tornare insieme all'Abruzzo"

MONTENERO DI BISACCIA, Il gruppo consiliare "Montenero Che Rinasce", guidato dai consiglieri Monturano e De Riso, intende avviare un percorso istituzionale e politico per affrontare e cercare risolvere le gravi problematiche che la regione Molise e la nostra comunità di Montenero di Bisaccia stanno vivendo.

"Come noto, la nostra regione, il Molise, è alle prese con una grave carenza di servizi essenziali per i cittadini.

Le politiche di tagli lineari e di austerità hanno colpito duramente la nostra Sanità pubblica, riducendone l’efficienza e la qualità. La chiusura di interi ospedali, quali quello di Larino a noi più vicino, di reparti d’eccellenza, nonché la riduzione dei presidi medici per le cure di prossimità, in molti casi a vantaggio dei privati, stanno costringendo moltissimi cittadini a cercare assistenza sanitaria al di fuori del Molise.

La disoccupazione e la povertà sono in forte aumento, in tutte le fasce della popolazione. Lo spopolamento è un fenomeno ormai dilagante e strutturale, specie tra i più giovani, che sono costretti, anche loro malgrado, ad emigrare lontano dai loro familiari, per trovare lavoro e fortuna. Le infrastrutture, come le strade e i trasporti su gomma, sono in condizioni che definire precarie e dire poco.

Risultiamo essere, come Regione, agli ultimi posti di ogni classifica, relativamente a tutti gli indicatori macroeconomici e sociali, utili a misurare il livello economico di un territorio.

In questo contesto di precarietà e vulnerabilità estrema, il debito regionale del Molise, che ammonta ormai a mezzo miliardo di euro, rappresenta un ulteriore aggravio per i cittadini, che rischia di annegare ulteriormente lo sviluppo regionale, creando per giunta un sovraccarico fiscale per i contribuenti molisani, che devono pagare le accise regionali più alte possibili, per cercare di coprire, senza esito peraltro, questo enorme debito.

Riteniamo che l'attuale situazione debitoria del Molise sia insostenibile per la nostra piccola regione, sia per l'entità del debito che per il modo in cui è stato accumulato nel corso degli anni. In questo contesto, appoggiamo con convinzione l'iniziativa del Gruppo civico Costruire Democrazia, guidato dall’amico Avv. Massimo Romano, e da altre personalità del mondo delle professioni e della cultura, di chiedere al Governo centrale di pagare i debiti sanitari derivanti dalla gestione commissariale governativa, che perdura, senza esiti fruttuosi, in Molise dal 2009.

Tuttavia, come Gruppo consigliare, riteniamo necessario considerare anche altre soluzioni, più radicali e di lungo termine, per cercare di affrontare e limitare i problemi che ci caratterizzano. In questo spirito, proponiamo di esplorare concretamente la possibilità di riannettere l’intero Molise all'Abruzzo, com’era sino al 1963, ponendo così fine all’autonomia regionale del Molise. Una soluzione che consideriamo vitale per il futuro della nostra regione, specie se non si mettono in atto azioni a livello regionale e centrale, dirompenti, capaci di invertire la rotta. Azioni, che tuttavia non vediamo all’orizzonte, né nell’immediato e neanche nel lungo termine.

Dopo poco più di sessant’anni constatiamo, ahinoi, che l’idea di autonomia regionale pensata al tempo si è rilevata inefficace alle necessità del nostro tempo, anche per via del susseguirsi di decisori politici inadeguati, a tutti i livelli. Questa constatazione ci spinge a riflettere criticamente sull'attuale configurazione istituzionale e sulle sue implicazioni per il benessere della nostra regione.

In particolare, riteniamo necessaria una soluzione di questa natura per difendere la qualità di vita dei cittadini di Montenero di Bisaccia, dalle criticità socio-economiche che interessano il territorio molisano e che stanno minando i diritti sociali ed economici della nostra comunità.

Ogni giorno, infatti, centinaia di monteneresi, ragazzi, lavoratori e anziani, forse la maggioranza dei cittadini di Montenero, varcano il confine regionale delineato dal fiume Trigno, (che separa, per 7 km, Montenero da San Salvo e il Molise dall’Abruzzo) per andare a lavorare, a curarsi e a studiare, nel vicinissimo e maggiormente collegato Abruzzo.

È a loro noi guardiamo con rispetto ed è per loro che intendiamo impegnarci per cercare di creare le condizioni per un futuro possibile nella nostra terra.

Siamo, poi, convinti che Montenero di Bisaccia può essere uno dei comuni capofila di un articolato processo di riorganizzazione regionale, insieme agli altri centri del Basso Molise costiero, essendo situato geograficamente in posizione strategica, al confine con l’Abruzzo e prossima a tutti i più importanti snodi infrastrutturali regionali (casello autostradale A14, ferrovia adriatica, etc.).

Preme, sempre, ricordare che Montenero è ancora oggi il sesto comune per numero di residenti della Provincia di Campobasso (nonostante l’elevato spopolamento, che caratterizza tutti i comuni molisani, che portato la nostra comunità al 1° gennaio 2023 al punto più basso in termini di residenti della sua storia recente con soli 6195 abitanti (dati ISTAT, 2023)), il quinto comune per estensione territoriale, uno dei quattro comuni costieri molisani e uno dei pochi municipi ad avere uno sbocco diretto sulle tre principali arterie regionali, Trignina, Bifernina e Statale Adriatica.

Nei prossimi giorni, il nostro Gruppo Consigliare, insieme ad altri cittadini attivi e a chiunque vorrà unirsi, formerà un Comitato civico locale per promuovere un dibattito costruttivo su questa, ed altre proposte di merito. Tale Comitato avrà anche il compito di coordinarsi con eventuali altri Comitati regionali e non, che emergeranno su queste tematiche.

In parallelo, il nostro Gruppo Consigliare si impegnerà in Consiglio comunale e nelle altre sedi istituzionali per esplorare tutte le vie possibili che possano supportare questo percorso di cambiamento, mediante atti e proposte utili.

Il nostro obiettivo è chiaro: trovare soluzioni concrete e sostenibili per i problemi che affliggono la nostra comunità, al fine di garantire un futuro prospero e sostenibile per Montenero di Bisaccia e tutto il Molise".