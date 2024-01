Cantiere fermo sul viadotto Liscione, si allungano i tempi: chiesto intervento del prefetto

TERMOLI. Organizzazioni sindacali chiedono un tavolo negoziale per i lavori del terzo lotto del viadotto Molise I, che attraversa la diga del Liscione.

I lavori sulla strada statale 647 della "Fondovalle Biferno" che interessano la manutenzione del terzo lotto, avviati ormai da più di 3 anni, sono ad un punto morto. Più volte abbiamo chiesto un tavolo negoziale, sia alla Prefettura che all'Anas Molise, per portare le istanze dei lavoratori che vi sono i piegati dalla Ditta Amec SRL prima e oggi diventata Sostenia Srl.

Le maestranze si presentano puntualmente al lavoro ma vengono fatti restare fermi in cantiere, senza lavorare, senza dare loro contezza dei motivi e purtroppo dal mese di novembre scorso anche senza retribuzione. Chiediamo tutele aIl'Ente appaltante e alla Prefettura di Campobasso, visto che, non riusciamo ad avere un incontro con la ditta nonostante le ripetute richieste. Intanto vengono notificate lettere di trasferimento su altri cantieri ai lavoratori, che rischiano a questo punto di essere licenziati nonostante l’opera per la quale sono stati assunti deve essere ancora completata, ed al più presto, diciamo noi, vista a sua importanza strategica per la regione Molise, anche con riferimento ai tempi di percorrenza e alla sicurezza di chi percorre quel tratto di strada. Come sindacato torniamo ancora una volta a richiedere un urgente incontro con le parti interessate al fine tutelare la continuità dell'opera e tutelare i diritti degli operai molisani impiegati.

Tra le organizzazioni firmatarie, Feneal-Uil e Filc-Cisl.