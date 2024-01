Porto turistico "sostenibile" e nuovi servizi

TERMOLI. Il porto turistico di Termoli “Marina di San Pietro” imbocca la strada della sostenibilità ambientale e tra i lavori che sono in procinto di partire c’è quello di realizzare un impianto fotovoltaico attraverso cui erogare energia elettrica pulita alle imbarcazioni ormeggiate.

È solo una delle innovazioni progettate e contenute nell’avviso pubblico bandito lo scorso 10 gennaio dalla Marinucci Yachting Club, che ne detiene la concessione e la titolarità. Procedura seguita dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari.

L’istanza è stata presentata lo scorso 30 novembre e vedrà fino al 9 febbraio i termini aperti alle osservazioni.

Previste la modifica della posizione planimetrica della Cabina Elettrica, da realizzare in prossimità dell'ingresso del porto turistico; installazione di box ufficio prefabbricato metallico nella zona ingresso; installazione di box per il personale, prefabbricato metallico zona area tecnica; modifica della posizione planimetrica dell'attuale scala in ferro a rampa unica, che permette l'accesso al piano primo terrazzato dell'edificio reception-servizi; realizzazione di nuova scala in ferro in adiacenza alla parete est dei servizi igienici su area ristoro; posa in opera di tensostruttura a copertura di un’area antistante i servizi igienici e avente dimensioni di 6 metri per 7; installazione impianto fotovoltaico composto da 168 pannelli per un totale di produzione energica elettrica di 96,6 Kw; installazione cabina elettrica in adiacenza all'impianto fotovoltaico.

Inoltre, la realizzazione di servizi igienici su banchina, in corrispondenza della vasca di raccolta acque nere e pompaggio; realizzazione di magazzini in adiacenza al muro in cemento armato esistente a delimitazione della rotonda pedonale; realizzazione di servizi igienici su area parcheggio, in adiacenza alla recinzione esistente sul confine sud dell'area in concessione; realizzazione impianto scarico acque nere camper; modifica della posizione planimetrica del pontile mobile galleggiante collocato parallelo al molo sud; installazione di tre pontili mobili per aumento ormeggio; allo scopo di completare il porto turistico in tutte le sue parti, come meglio specificato nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allegati alla predetta istanza e che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il presente avviso resterà pubblicato, dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.