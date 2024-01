«A Montecilfone abbiamo "acceso" 70 punti luce aggiuntivi, non siamo al buio»

MONTECILFONE. Sarà presentata nelle prossime ore la denuncia ai Carabinieri dopo il furto avvenuto nel plesso scolastico di Montecilfone nei giorni scorsi. Una prima ricognizione all’interno dell’edificio ha permesso di evidenziare cosa sia sparito e trafugato nell’incursione che ha seguito di poco quella al municipio, lì senza bottino però.

Episodi che in paese accadono di sovente, ma il sindaco Giorgio Manes, dopo la pubblicazione di ieri sera che lanciava l’ennesimo allarme sociale, ha tenuto a precisare che non ritiene affatto giustificate le lamentele che riguardano la scarsa illuminazione.

«Il territorio di Montecilfone è illuminato dappertutto, nel mandato che sta per volgere al termine la nostra amministrazione ha dedicato risorse proprio per rendere il paese più sicuro, installando oltre settanta punti luce aggiuntivi nell'ambito della riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Così come siamo sensibili rispetto a quanto accade nella comunità, sul furto a scuola siamo stati noi ad avvisare le forze dell’ordine, lasciando poi alla competenza dell’istituto didattico gli atti conseguenti».