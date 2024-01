La Molisana rinnova la partnership con Chep Italia fino al 2028

CAMPOBASSO. Digitalizzazione ed efficientamento dei processi logistici, sostenibilità della filiera, qualità di produzione e distribuzione sono i driver alla base del rinnovo quinquennale della partnership tra Chep Italia, fornitore globale nei servizi di supply chain e soluzioni logistiche e La Molisana, azienda italiana che produce pasta di alta qualità.

Il rinnovo del contratto - che prevede anche la collaborazione oltreoceano - sottolinea l’impegno delle due realtà nel perseguire gli obiettivi di crescita attraverso la logistica sostenibile. Solo negli ultimi tre anni CHEP Italia e La Molisana hanno evitato che oltre mille metri cubi di legno venissero impiegati per la produzione di nuovi pallet.

“Come La Molisana, siamo stati pionieri nell’adozione del pallet pooling nel mondo della pasta. Una scelta lungimirante, effettuata un decennio fa, che si è dimostrata vincente e solida. Ne abbiamo avuto concreta dimostrazione durante i recenti avvenimenti legati prima alla pandemia e, successivamente, alla spirale dei costi e delle disponibilità dei materiali. Nel contempo siamo fieri di contribuire positivamente ad una logistica sostenibile e circolare non limitandoci all’utilizzo del pallet in pooling, ma sviluppando con CHEP Italia progetti di logistica win-win come i circuiti “round trip” ottimizzati che generano efficienza riducendo i km a vuoto dei mezzi grazie alla collaborazione tra aziende appartenenti al circuito. La costante ricerca di una maggiore efficienza ci ha indotto anche a condividere l’utilizzo di sistemi e dispositivi di tracciabilità che portano alla riduzione dei tassi di dispersione dei legni lungo la filiera” ha dichiarato Massimo Licciardello, Responsabile Ufficio Logistica La Molisana.

“In Italia oggi i beni di largo consumo viaggiano per la maggior parte in modalità interscambio. Il pallet pooling rappresenta una parte delle soluzioni alle sfide globali perché può aiutare il mondo a muoversi con meno. Promuovendo infatti l’uso condiviso dei pallet e il loro riutilizzo, il pooling favorisce la creazione di supply chain più efficienti con ridotti costi operativi e meno sfruttamento di risorse naturali. Siamo orgogliosi quindi di poter essere partner logistico di un’azienda visionaria come La Molisana, che rappresenta un punto di riferimento nel mercato della pasta e che ha scelto un modello di business come il nostro, efficiente e sostenibile, per affrontare un percorso di crescita straordinario” commenta Javier Sanchez, Country General Manager di CHEP Italia.

LOGISTICA SOSTENIBILE

Al centro dell’intesa, per le due società, i servizi di pallet pooling e il trasporto collaborativo, soluzioni che hanno permesso di efficientare il processo logistico de La Molisana, ottenendo anche notevoli benefici ambientali nel triennio 2020-2022: 1.263 tonnellate di CO2 risparmiate (rispetto all’utilizzo del tradizionale sistema di interscambio), 1.083 metri cubi di legno sottratti alla produzione di pallet e oltre 102.000 tonnellate di rifiuti evitate.

Inoltre, dal 2019 ad oggi, La Molisana e CHEP hanno registrato una diminuzione di 8,34 tonnellate di emissioni di anidride carbonica grazie alle soluzioni di trasporto collaborativo. Il servizio ha permesso di evitare anche che i camion utilizzati per il trasporto delle merci percorressero a vuoto - e quindi senza carico - circa 10.000 km. Tale approccio ha consentito alle due realtà di sostenere negli anni pratiche di business più responsabili verso l'ambiente, con un conseguente abbattimento di consumi e di spreco di materie prime.

ASSET PROTECTION

Al fine di migliorare la tracciabilità nella gestione della catena di approvvigionamento, da febbraio 2022 La Molisana ha inoltre adottato la soluzione "Track&Trace" di CHEP, un sistema di monitoraggio in tempo reale sulla posizione o il tempo di sosta dei pallet, che ha permesso il recupero di migliaia di bancali da punti "non collaborativi", ovvero con un basso tasso di restituzione, evitando così la loro conseguente immissione nel mercato nero.

La Molisana ha inoltre iniziato da poco a servire un importante player del mercato statunitense, scegliendo di utilizzare il mark55, il pallet CHEP in legno per le spedizioni intercontinentali, con l’obiettivo di assicurare ai clienti oltreoceano il miglior servizio possibile, a garanzia di sicurezza del prodotto e del personale addetto alle operazioni di carico/scarico.

Il sistema di condivisione dei pallet e la logistica collaborativa sono parte integrante della strategia aziendale del pastificio molisano, in linea con l'obiettivo 13 dell'Agenda 2030 dell’ONU, che mira a rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i Paesi.

Il raggiungimento dei diversi goals trova maggiore esplicazione nel Report di Sostenibilità del pastificio molisano, redatto su base volontaria, in cui viene data rilevanza anche ai risultati della partnership con CHEP Italia, dimostrando il suo impegno nella promozione di pratiche commerciali sostenibili e responsabili.

Informazioni su CHEP

CHEP aiuta a trasportare più prodotti a più persone e in più destinazioni rispetto a qualsiasi altra organizzazione esistente. I suoi pallet, casse e contenitori formano la spina dorsale invisibile della supply chain globale e le più grandi società del mondo si affidano a CHEP per trasportare le loro merci in modo più efficiente, sostenibile e sicuro. CHEP ha creato uno dei gruppi logistici più sostenibili al mondo grazie alla condivisione e al riutilizzo delle sue piattaforme secondo un modello noto come "pooling" e si rivolge principalmente al settore dei beni di largo consumo (come alimenti secchi, generi di drogheria, articoli sanitari e per la cura personale), dei prodotti ortofrutticoli, delle bevande e della vendita al dettaglio, nonché nel settore manifatturiero in genere. Vanta circa 11.500 dipendenti e crede nel potenziale dell’intelligenza collettiva che si esprime attraverso la diversità, l’inclusione e il lavoro di gruppo. CHEP è proprietaria di circa 353 milioni di pallet, casse e container all’interno di una rete di oltre 750 centri di assistenza. CHEP fa parte del Gruppo Brambles ed è presente in oltre 60 Paesi, in modo particolare in Nord America ed Europa occidentale. Per maggiori informazioni su CHEP, visitare www.chep.com. Per informazioni sul Gruppo Brambles, visitare www.brambles.com.

Informazioni su La Molisana

Il Pastificio La Molisana nasce nel 1912 come bottega artigianale e in pochi decenni si afferma come leader nel settore della produzione di pasta di semola di grano duro. Nel marzo del 2011 la Famiglia Ferro, mugnai dal 1910, acquisisce il brand scegliendo una convergenza strategica tra Molino e Pastificio per gestire l'intera filiera di produzione. Il risultato finale è una pasta ruvida e tenace, trafilata al bronzo, dall’eccellente tenuta in cottura, che dal 2018 è prodotta con solo grano italiano. Nell’assortimento di oltre 100 formati spiccano alcuni lanci che hanno La Molisana una delle aziende più innovative del settore Spaghetto Quadrato, Farfalla Rigata, Trighetto e Rigacuore.

Oggi è il 4° player nel mercato della pasta di semola secca e co-leader nel segmento delle paste integrali, esporta in oltre 120 paesi del mondo e il suo fatturato nel 2022 si è attestato su poco meno di 400.000.000 €. Dal 2011 l’azienda ha investito 90 milioni di euro in tecnologie avanzate per efficientare la produzione, ridurre le emissioni e innalzare i livelli di sicurezza alimentare. 10 linee produttive con una capacità di pastificazione di 600t/h tonnellate giornaliere, 15 linee di confezionamento, una piattaforma logistica molto evoluta,

Dal 2021 ad oggi La Molisana ha introdotto numerose iniziative per ridurre l’impatto sull’ambiente: il passaggio al pack in carta riciclabile certificata Fsc con una riduzione del consumo di plastica pari al 50%, l’adesione al programma Impatto Zero di Lifegate, il potenziamento dell’autoproduzione di energia con l’acquisto di 2 trigeneratori e un nuovo parco fotovoltaico. Nel 2022 ha redatto il suo terzo bilancio di sostenibilità.