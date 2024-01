Giornalisti molisani in piazza per difendere la libertà d'informazione: appello a tutte le istituzioni

no alla legge bavaglio

no alla legge bavaglio mar 16 gennaio 2024

No alla legge bavaglio: il presidio davanti la prefettura di Campobasso

CAMPOBASSO. I giornalisti italiani si mobilitano contro la modifica del codice di procedura penale che vieta la pubblicazione, integrale o per estratto, delle ordinanze cautelari.

Anche i giornalisti molisani, accogliendo l’invito della Fnsi, si sono mobilitati e si sono ritrovati questa mattina, martedì 16 gennaio, davanti la Prefettura di Campobasso.

“Una vertenza- ha dichiarato Giuseppe Di Pietro presidente dell’Assostampa- che non riguarda solo i giornalisti ma anche i cittadini. I cittadini hanno il diritto di essere informati meglio e in tempo utile”.

L’Ordine dei giornalisti del Molise guidato dal presidente Vincenzo Cimino è sceso in campo perché “Non poteva lasciare solo il presidente Di Pietro e l’Assostampa da soli. È un momento importante e anche delicato per l’informazione. Il provvedimento che contestiamo oggi è sostanzialmente quello di due anni fa della Madia. Oggigiorno i giornalisti hanno sempre meno possibilità di esprimersi liberamente. Come ordine noi cerchiamo di coinvolgere tutte le istituzioni”.