“Ettore Majorana” Termoli: Open Labs al “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - Percorso Oxford"

TERMOLI. “Ettore Majorana” Termoli: Open Labs al “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Percorso Oxford”.

Avete mancato il primo appuntamento? Nessun problema! Tutto si replicherà sabato 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Grande partecipazione e interesse, in occasione dell’Open Day del 13 gennaio, per i laboratori organizzati presso il “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - Percorso Oxford” sito in via Palermo a Termoli.

Il corso, già avviato quest’anno in seguito alla partnership siglata con la Oxford University Press, vede, accanto alle discipline caratterizzanti l’indirizzo, un efficacie potenziamento della lingua inglese.

Accolti dai liceali più grandi e da un piccolo buffet, i ragazzi (accompagnati da emozionati e curiosi genitori) hanno potuto seguire un itinerario illustrativo pensato per loro da docenti e studenti.

Condotti nel laboratorio di fisica e praticando il “lavoro dello scienziato”, hanno dunque sperimentato leggi fisiche, in maniera pratica, learning by doing, anteponendo le scoperte alla teoria. Solo così quest’ultima può emergere come esigenza e non come imposizione calata dall’alto e può conferire, fin da subito, agli apprendimenti un carattere efficace e moltiplicativo - ha sostenuto il professore di Fisica.

Invitati dai loro ciceroni più “maturi”, hanno poi proseguito giungendo al laboratorio di Informatica, altra materia caratterizzante l’indirizzo. Qui si sono misurati con l’operatività e la simpatia del robotino Nao, l’umanoide interattivo che tanto stupore ed ammirazione ha suscitato, hanno appreso contenuti relativi alla Artificial Intelligence, agli avatar, nonché alla creazione e gestione digitale di servizi, giochi e app. L’uso di visori di realtà immersiva e il braccio meccanico COMAO hanno concluso l’esperienza.

Nell’attrezzato laboratorio di Scienze Naturali, gestito e allestito dagli studenti stessi del Liceo Scientifico, tutti rigorosamente in camice bianco nel loro ruolo di provetti ricercatori, gli aspiranti scienziati hanno estratto il DNA, eseguito dettagliate osservazioni al microscopio, determinato il PH di alcune sostanze, studiato, osservato e descritto pietre naturali e si sono cimentati con lo spettroscopio a partire da fonti luminose. Hanno, inoltre, eseguito altri esperimenti e una mamma, che non ha potuto sottrarsi al proprio stupore, ha sottolineato quanto tutto ciò fosse estremamente coivolgente. Tali prassi didattiche esperienziali sono consolidate presso la nostra scuola che per questo è riccamente dotata di strutture (decine di laboratori) e servizi. Difatti, come da anni le nuove teorie pedagogiche sostengono, tale approccio laboratoriale può davvero fare la differenza nel rendere gli apprendimenti stabili, lo studio più piacevole e accrescere la motivazione.

Dopo tale tappa i gruppi si sono spostati nel Palazzetto dello Sport del Majorana, adiacente alla scuola. Qui hanno visitato la palestra e tutti gli altri spazi attrezzati assistendo a performance atletiche.

La conclusione del tour è avvenuta nell’English Lab dove genitori e studenti hanno potuto conoscere la ricca offerta formativa che il Percorso Oxford, e più in generale la scuola, hanno da offrire in materia di potenziamento linguistico, crescita culturale degli studenti, internazionalizzazione, le numerose collaborazioni Erasmus, il progetto Intercultura - anno all’estero, le competizioni nazionali, i corsi di potenziamento e certificazione linguistica e via discorrendo. Sempre qui, infine, in un clima di cordialità e di buoni auspici per i giovani e curiosi avventori, attività varie, ed un video motivazionale in lingua, hanno congedato ragazzi e genitori, alcuni dei quali (genitori) visibilmente emozionati per via del momento speciale che stanno vivendo e per la prima scelta “importante” che i ragazzi sono chiamati ad operare.

“In bocca al lupo ragazzi! Un futuro ricco di sfide e di meravigliose opportunità vi si prospetta davanti!”.