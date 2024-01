“Openday+”: alla scoperta dell'istituto Alfano da Termoli

TERMOLI. Sabato 20 gennaio, all’istituto Alfano “Openday+” è un altro pomeriggio (dalle 15 alle 18) per confrontarsi personalmente con gli insegnanti avendo a disposizione punti di accesso per le iscrizioni online, dedicato ai nuovi studenti del Liceo termolese e a servizio delle loro famiglie che li aiuteranno nella scelta. Accoglienza e benvenuto, come da tradizione ormai consolidata, saranno curati dalla Dirigente, dagli insegnanti e dagli studenti dell’Alfano, che racconteranno la scuola attraverso laboratori e attività didattiche, tour guidati delle aule e delle strutture, rinnovate nel corso degli ultimi anni, presentazione dell’offerta formativa, lezioni dimostrative.

Grandi novità da settembre 2024 all’istituto Alfano: nuovi spazi, laboratori professionalizzanti (un laboratorio di Biotecnologie e realtà virtuale e un laboratorio Cad-Cam), aule di apprendimento Stem, aule per le discipline linguistiche e umanistiche, nuove aule multimediali, un’aula Agorà con annesso laboratorio di debate e spazi studio/relax. Grazie ai fondi del Pnrr saranno allestiti ambienti didattici flessibili: la configurazione potrà mutare in funzione delle attività, delle esigenze della classe e delle metodologie di ciascun docente.

Scuola 4.0, ispirata al modello Dada: non saranno più i docenti a spostarsi da un’aula all’altra, ma gli studenti, utilizzando all’interno della scuola le diverse aule disciplinari tecnologiche e funzionali. Un approccio didattico ancora una volta innovativo, come nella tradizione dell’Istituto Alfano, che propone metodologie attive, collaborative e laboratoriali per offrire un alto valore formativo nelle discipline e promuovere competenze trasversali anche in chiave orientativa: risoluzione di problemi, pensiero critico e creatività.

Novità anche nell’organizzazione del tempo-scuola: per massimizzare le potenzialità delle nuove tecnologie e la flessibilità degli ambienti, la giornata sarà articolata in moduli orari da 60 minuti, accorpando le ore di ciascuna materia in blocchi da 2, laddove possibile e didatticamente produttivo, sulla base delle esigenze degli studenti riscontrate dai docenti. Il numero delle discipline sarà così ridotto a non più di quattro per ogni giornata e lo studio a casa sarà così più mirato e meno dispersivo. In linea con questo processo di rinnovamento pedagogico-didattico, che rivoluzionerà sia lo spazio che il tempo-scuola, l'Istituto Alfano adotterà per l'anno scolastico 2024/25 in maniera sperimentale un orario settimanale distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. «Le iscrizioni degli ultimi anni ci dicono che il gradimento nei confronti della nostra scuola e della nostra proposta educativa è alto», conclude la dirigente Concetta Rita Niro.

«Ognuno di noi è una terra non mappata da alcuna carta geografica: “perché, con chi, dove, come”, sono le domande dei ragazzi che cercano il luogo fatto di persone e di esperienze in cui trascorreranno i cinque anni più decisivi della propria vita, anni di conoscenza di sé stessi e di scoperta del proprio posto nel mondo. Li aspettiamo, insieme ai loro genitori sabato 20 gennaio per aiutarli a trovare il luogo più adeguato alla loro crescita e alla valorizzazione dei propri talenti».