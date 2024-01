Lacrime e abbracci a Castelmauro per l’ultimo saluto a Rino Di Marco

VASTO. Dolore e commozione, abbracci e lacrime per gli amici, i parenti e i conoscenti che hanno salutato Rino Di Marco.

Sono stati in tanti questa mattina a Castelmauro in Molise a rendere omaggio al 53enne trovato morto nella sua abitazione di via Luigi Cardone a Vasto (Leggi).

I funerali si sono tenuti stamane nel piccolo comune in provincia di Campobasso all’interno del Santuario della Madonna della salute e hanno visto una copiosa partecipazione in segno di vicinanza all'uomo scomparso prematuramente

“Le tue figlie, la tua famiglia, gli amici, Castelmauro, Riccione, la Juve, il lavoro, il torneo di bigliardino, questa era la tua vita”, questa la frase che i propri cari gli hanno voluto dedicare.

Volto conosciuto a Vasto, Rino Di Marco è stato corriere per anni dell’azienda Bartolini.

Una sciarpa della Juventus e una maglietta rossa simbolo della sua passione calcistica e del suo lavoro sono state poste sulla bara dell’uomo durante il rito funebre.

Galleria fotografica