«Genitori scontenti del servizio Scuolabus», torna in campo la minoranza a Palata

PALATA. L'opposizione torna a incalzare sulla vicenda dello scuolabus.

«Ancora lamentele da parte dei genitori a causa di numerose situazioni di pericolo che si sono create all’interno del pullmino del servizio Scuolabus per la mancanza di un accompagnatore».

Il consigliere comunale di opposizione, Angelo Del Gesso, nella seduta del consiglio comunale dell’8.09.2023, nella quale tra i vari argomenti si discuteva l’approvazione della bozza del regolamento per la gestione del servizio scuolabus, richiesto più volte dallo stesso consigliere per alcuni disservizi creatisi durante l’anno scolastico, aveva proposto alcune integrazioni. Le proposte del consigliere non vennero accolte.

«Il disservizio dell’anno scolastico precedente era dovuto principalmente al fatto che l’amministrazione all’atto delle adesioni al servizio Scuolabus aveva accettato più domande rispetto alla disponibilità dei posti sul pullmino», ricorda Del Gesso.

«Tale situazione aveva costretto l’istituto scolastico ad anticipare l’uscita per alcuni bambini e ragazzi nonché un viaggio in più che il pulmino effettuava per poter riaccompagnare alle proprie abitazioni tutti i bambini, compreso chi abitava a pochi metri dal plesso». Per evitare nuovamente tali disservizi e problematiche era stata proposta, in primis dal consigliere Del Gesso, l’approvazione di un regolamento per la gestione del servizio Scuolabus. «Nella seduta del consiglio comunale dell’8 settembre 2023, durante si discuteva del regolamento, il sottoscritto aveva proposto e fatto verbalizzare alcune modiche alla bozza presentata dalla maggioranza.

Nella integrazione veniva proposto, oltre ad alcuni punti importanti, quanto segue: “Art. 2 - posti a sedere e accompagnamento” che recitava: “L’Amministrazione comunale assicura, durante i tragitti, l’accompagnamento con la presenza di un adulto ovvero di un addetto all’accompagnamento.” Purtroppo la maggioranza non accolse nessuna delle mie proposte, soprattutto quella che riguardava la presenza della figura di un accompagnatore in quanto, secondo la sindaca, non era necessaria. Invece, visto che i problemi oggi sono reali ed evidenti, i genitori lamentano numerose problematiche, formalizzate nella lettera trasmessa alla sindaca da un genitore, dovute, appunto, alla mancanza di un adulto che dovrebbe vigilare i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus. Ciò conferma quanto richiesto dal sottoscritto ma non accolto.

La presenza di un accompagnatore oltre ad essere necessaria è indispensabile. Infatti, come anticipato, proprio oggi il sottoscritto ha ricevuto una lettera di un genitore il quale lamenta situazioni di pericolo per i bambini. Gli stessi alzandosi spesso dai proprio posti, mentre il pullmino è in movimento, creano confusione e distrazione soprattutto a carico dell’autista, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Oltre a questa situazione, lo stesso genitore lamenta aggressioni e dispetti da parte di bambini più grandi nei confronti di quelli più piccoli, tra cui il proprio figlio.

Tutto questo ha generato criticità a discapito dell’incolumità di tutti i passeggeri. Pertanto, vista la bocciatura della proposta del sottoscritto di prevedere nel regolamento la presenza di un adulto durante i viaggi del pullmino; in considerazione delle lamentele di alcuni genitori, preoccuparti dell’incolumità dei propri figli e soprattutto di chi, oggi, ha deciso di formalizzare la lamentela con una lettera indirizzata anche al sottoscritto, è stata trasmessa interrogazione, dal sottoscritto, alla sindaca nella quale viene chiesto quali soluzioni, urgenti, voglia adottare per risolvere il problema, considerato che la figura dell’accompagnatore proposta sempre dal sottoscritto, secondo la Prima cittadina non era necessaria».