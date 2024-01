Ritrovare la femminilità dopo un cancro con la ricostruzione della mammella

TERMOLI. Ritrovare la femminilità dopo un cancro con la ricostruzione della mammella, un webinar dedicato il 18 gennaio 2024.

Un seno nuovo dopo la malattia con la ricostruzione della mammella: è di questo ciò di cui si parlerà durante l’ultimo dei 10 webinar del ciclo: “Yes, we can (no can/cer): Piano europeo di lotta contro il cancro. Focus su seno e polmone”. L’appuntamento del 18 gennaio, che prende avvio on line alle ore 10,00, si concentra su questa importante opportunità, per le donne affette da tumore, di poter ritrovare la propria femminilità e lo stare a proprio agio con gli altri dopo la malattia. Per tale motivazione la ricostruzione della mammella non è una opzione ma parte integrante della cura del cancro, tanto che è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La ricostruzione del seno è molto importante per attenuare i disagi estetici, psicologici e fisici che una mastectomia può provocare in una persona di sesso femminile. Il webinar mira a fare chiarezza su quando è possibile ricorrere alla chirurgia oncoplastica conservativa della mammella, e quando invece si rende necessario ricorrere alla mastectomia, per rimuovere, totalmente o solo in parte, una mammella (o ghiandola mammaria) e quali possibilità hanno oggi le donne di farsi ricostruire il seno dopo un intervento di mastectomia, in cui si fa uso di una protesi (in silicone e/o in materiale organico). Seguirà la presentazione della manifestazione Bicinrosa.

Ospiti del webinar del 18 gennaio saranno: Vittorio Altomare, Direttore della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio – Medico, Professore Ordinario di chirurgia che affronterà la questione della chirurgia oncoplastica conservativa, Pasquale Verolino, Dirigente Medico, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che invece ci parlerà della ricostruzione nelle mastectomia e Claudia Salvi, Responsabile di Europe Direct Roma Innovazione del Formez, che presenterà la manifestazione Bicinrosa. Modera Carmela Basile di Europe Direct Molise.

Il cancro ci riguarda tutti, in un modo o nell'altro. Nel 2020 sono state 2,7 milioni le persone nell'Unione Europea cui è stato diagnosticato un cancro e ulteriori 1,3 milioni hanno perso la vita a causa di questa malattia. Una diagnosi di cancro non solo ha pesanti conseguenze per i pazienti, ma incide gravemente anche sulla vita delle loro famiglie e dei loro amici. Attualmente l'Europa rappresenta un decimo della popolazione mondiale, ma conta un quarto dei casi di cancro nel mondo. E tutto questo richiede un impegno rinnovato e sempre maggiore che va dalla prevenzione, al trattamento ed alla riabilitazione. Il piano europeo di lotta contro il cancro è la risposta dell'UE a queste esigenze.

Il ciclo di webinar “Yes, we can (no can/cer): Piano europeo di lotta contro il cancro. Focus su seno e polmone” è organizzato dai Centri della rete Europe Direct dell’Università di Chieti, del Comune di Nuoro, della Provincia di Verona, Roma Innovazione operativo presso il Formez, dell’Università di Siena, del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia dello Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia dello Europe Direct Emilia-Romagna dello Europe Direct Molise e dello Europe Direct Lombardia, proprio con l’obiettivo di far conoscere il “Piano europeo di lotta contro il cancro”.

Per registrarsi ai webinar su Eventi PA http://www.eventipa.formez.it/ seguire le indicazioni:

1. Andare alla pagina di DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e registrarsi: https://auth.formez.eu/?q=user/register

2. Una volta registrati su DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica andare sui webinar della pagina Eventi PA a cui si vuole partecipare, ed iscriversi cliccando sul bottone rosso in alto a sinistra ISCRIVITI, inserendo le proprie credenziali create su DFPAuth.