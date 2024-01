Aperti i concorsi per primari di Cardiologia, Chirurgia generale e Ginecologia al San Timoteo

TERMOLI. Uno spiraglio di luce per l’ospedale San Timoteo di Termoli. Dopo anni di buio e cattive notizie, l’Asrem ieri, lunedì 16 gennaio, ha pubblicato tre bandi di concorso.

Uno per quanto riguarda il conferimento di direttore di unità operativa complessa per il reparto di Cardiologia-Emodinamica, appena contestualmente promosso a Uoc , per il reparto di Ostetricia Ginecologia e per il reparto di Chirurgia generale.

Un bel regalo d’inizio d’anno per il nosocomio termolese.

Tre provvedimenti estremamente concreti che lasciano intravedere un futuro più roseo e che devono infondere nella futura generazione medica la certezza che venire a lavorare a Termoli potrebbe dare tante soddisfazioni professionali, con una crescita esperienziale solida e una possibilità di carriera.

Ora non resta che sperare nella adesione al concorso di nuovi direttori delle Uoc.