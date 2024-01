Revenge porn e cyberbullismo: il Corecom Molise firma protocollo col Garante

CAMPOBASSO. Prima uscita pubblica per il Corecom Molise: venerdì mattina a Matera il presidente Vincenzo Cimino firmerà insieme agli altri Comitati un protocollo d’intesa con il Garante dei Dati Personali Pasquale Stanzione, sulla prevenzione dei fenomeni del cyberbullismo e revenge porn. Un’azione sinergica che dovrà prevedere studi, iniziative, manuali, convegni, sensibilizzazioni, monitoraggi e avrà durata triennale.

“Un momento di crescita per il Comitato – afferma Vincenzo Cimino - che ci vede impegnati insieme alle scuole, per la protezione dei dati personali, alla tutela dei minori nella rete e siamo pronti con l’Usr, forze dell’ordine e altri Ordini professionali a tessere una serie di interventi sul territorio, a difesa dei ragazzi ma anche per sensibilizzare e stimolare i genitori, il mondo della scuola e dell’informazione, all’analisi, studio e rispetto delle norme vigenti. Attività che già con la Regione Molise e l’Ordine dei Giornalisti si ripete grazie alla formazione professionale continua da alcuni anni, ma è questa l’occasione per chiedere alla Giunta regionale di riprendere il discorso avviato l’anno scorso”.