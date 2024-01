Venerdì al Carmelo l'ultimo saluto a Demetrio

TERMOLI. Questa giornata del 17 gennaio 2024, giorno in cui il calendario festeggia Sant’Antonio Abate, ce la ricorderemo perché mentre eravamo impegnati in esterna, siamo stati raggiunti da un messaggio che ci ha davvero freddati: “E’ morto Demetrio”. Pochi giorni fa per il corso ho visto venirmi incontro con un’aria che non prometteva nulla di buono Nicoleta, sua moglie, che ci ha detto: «Il tuo amico è ricoverato all’ospedale e non sta bene». Ho cercato di rincuorarla, ma Nicoleta forse già sapeva della situazione piuttosto seria.

Stamane presto un’amica comune che lavora nel reparto dove era ricoverato da qualche giorno ci ha avvertito della gravità della situazione dell’amico Demetrio, ma non pensavo affatto che dopo un’ora accadesse l’irreparabile anche se purtroppo era nell’aria. Dalle 10 di questa bruttissima mattina non facciamo altro che pensare a lui, alle tante risate che ci facevamo quando passavo dal tabacchi e lui seduto sul tavolino con l’immancabile sigaretta tra le dita, ci offriva qualcosa.

Di te conserveremo tanti bei ricordi, le tante risate che ci facevi fare, il suo ritorno alla vita, dopo lo scampato pericolo di quella brutta notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio 2022. Scoprimmo il vero Demetrio un uomo sensibile, uno che aveva cuore che dietro quell’apparente scorza di uomo duro integerrimo e a qualcuno apparso anche eccessivo, invece no in lui scavando nel suo intimo si poteva scoprire che nascondeva l’animo di un uomo tranquillo con cuore e amore verso la famiglia, la figlioletta, un uomo che sapeva anche commuoversi. Demetrio era amico di bambini e anziani allo stesso tempo, il suo locale era meta di giovani e lui in mezzo a loro si ritrovava alla grande. È stato bello conoscerlo ed essergli amico, ora ritroverà i suoi amati genitori, lassù non far disperare la mamma.

I funerali si terranno venerdì 19 gennaio, alle ore 11 nella Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo.

Galleria fotografica