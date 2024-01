Il braccio di ferro sulle concessioni, la risposta del Governo e i numeri della mappatura

TERMOLI. Il Governo scrive alla Commissione europea in materia di concessioni demaniali marittime in risposta alle questioni relative alla direttiva Bolkestein.

Un documento di 40 pagine, allegati compresi, dove riferisce queste conclusioni: «In un contesto contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato, appare essenziale che l’auspicato riordino del settore sia preceduto dal completamento dell’attività istruttoria sulla scarsità della risorsa, i cui contorni hanno indubbiamente assunto una diversa connotazione all’esito delle indicazioni fornite dalla pronuncia della Corte di giustizia europea dello scorso 20 aprile 2023 in merito ai possibili criteri per determinare la scarsità della risorsa. In tale prospettiva, appare essenziale proseguire, nel quadro di una costante e trasparente interlocuzione con la Commissione europea e in collaborazione con gli enti territoriali, l’attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, nella consapevolezza che solo sulla base degli esiti di tale ricognizione, in accordo con la Commissione europea e gli enti territoriali, sarà possibile riordinare in maniera organica e strutturale il settore. È evidente, infatti, che la conoscenza della sussistenza o meno del requisito della scarsità della risorsa non esaurisce affatto il compito del legislatore che, proprio al fine di disciplinare la materia in tutte le sue implicazioni, sarà tenuto ad individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica. Anche su tali aspetti, dovrà essere acquisita la condivisione da parte delle autonomie territoriali e della Commissione europea. In particolare, si prevede entro un termine di quattro mesi dalla data di invio della presente nota di concludere un primo confronto con la Conferenza unificata in merito alla determinazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore.

All’esito del confronto con la Conferenza unificata, si ritiene opportuno sottoporre alla Commissione europea i risultati dell’attività istruttoria e consultiva per poi procedere all’adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore. In un contesto tuttora in divenire, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l’esercizio da parte degli enti concedenti della valutazione discrezionale connessa alla cosiddetta “proroga tecnica” di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022.

Al rilievo contenuto alla nota 30 del parere motivato, per cui «le “ragioni oggettive” (si intende che legittimano la proroga tecnica), tuttavia, non sono chiaramente definite», può infatti essere obiettato che il legislatore nazionale ha fatto esplicito riferimento, seppure a titolo esemplificativo, a ragioni connesse alla pendenza di un contenzioso o alle difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Resta peraltro implicito che le ragioni indicate nel predetto articolo 3, comma 3 della legge n. 118 del 2022 dovranno essere puntualmente declinate dalle stazioni appaltanti, sotto il controllo del giudice amministrativo, tenuto conto di una pluralità di fattori, sia di contesto che riferiti alla specifica situazione del territorio di riferimento; lo sottolinea la stessa disposizione in esame, laddove prevede che la proroga tecnica possa essere attivata solo attraverso un “atto motivato” dell’amministrazione concedente. In conclusione, si conferma la piena disponibilità delle competenti autorità nazionali a proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea al fine di addivenire ad una declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa, e quindi di riordino del settore, pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia».