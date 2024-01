Open day all’Istituto Omnicomprensivo di Montenero: arriva il liceo del Made in Italy

Montenero Scoprire come studiare l’eccellenza italiana e promuoverla nel mondo: all’istituto omnicomprensivo Argentieri di Montenero di Bisaccia arriva il Liceo del Made in Italy: duplice appuntamento, per conoscere la scuola e l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato, venerdì 19 e sabato 20 gennaio.

MONTENERO DI BISACCIA. E’ tempo di iscrizioni a scuola. E per l’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia si amplia l’offerta formativa, perché nella scuola di via Argentieri arriva a partire da settembre prossimo il Liceo del Made in Italy. Il nuovo indirizzo di studi liceale voluto dal Ministero è realtà e da fine dicembre è diventata un’opportunità che andrà ad arricchire la scelta dei futuri studenti liceali che in questo gennaio sono chiamati ad iscriversi scegliendo il percorso scolastico da intraprendere.

Nell’Istituto guidato da Ettorina Tribò, da due anni dirigente dell’Omnicomprensivo, sarà possibile scoprire il nuovo liceo che grazie alle discipline economiche e giuridiche, due lingue straniere e alle materie STEM, offrirà agli studenti una preparazione liceale completa e spendibile in più direzioni.

Andando nello specifico, le discipline nel biennio saranno la lingua e la letteratura italiana, storia e geografia, diritto ed economia politica e poi due lingue straniere, matematica con informatica, scienze naturali, scienze motorie e sportive, storia dell’arte e infine religione cattolica o attività alternativa. Nel triennio invece le novità saranno: economia e gestione delle imprese del Made in Italy; modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare; Made in Italy e mercati internazionali.

L’istituzione della Fondazione denominata “Imprese e competenze” accompagnerà poi gli studenti nel percorso di PCTO ed andrà a contribuire alla promozione di percorsi per l’orientamento professionale nei settori più trainanti e promettenti dell’economia, alla progettazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di attività didattiche e professionali dedicate al Made in Italy.

Il nuovo percorso liceale va ad aggiungersi al Liceo Economico e Sociale già attivo presso l’Istituto Omnicomprensivo dallo scorso anno scolastico e che vede, tra le discipline caratterizzanti le scienze sociali – antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia.

Sempre nell’istituto di via Argentieri, i futuri studenti potranno conoscere e scegliere di studiare all’indirizzo professionale per l’industria e l’artigianato, con il quale, grazie anche ai laboratori e alle attività svolte con la stampante 3D, il robot COBOTTA Denso, il tornio e il pantografo CNC, potranno lavorare poi come installatori e manutentori di impianti, riparatori di macchinari e impianti industriali, manutentore meccatronico e meccanico. Tale indirizzo offre ai diplomati una concreta possibilità di occupazione al termine del percorso di studi che, per i nostri studenti dello scorso anno, è pari al 100%.

Gli studenti potranno conoscere l’Ipsia, il LES e il nuovo indirizzo del Made in Italy già nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio, quando la scuola aprirà le porte nella sua sede di Montenero di Bisaccia, in via V. Argentieri n.80, a partire dalle 16.30 e che si ripeterà sabato 20 gennaio alle 16.30 nella scuola primaria di via Beato Matteo, dove ci sarà la presentazione dell’offerta formativa dell’intero Istituto Omnicomprensivo.

Sempre nella sede dell’Istituto Superiore, sarà possibile partecipare ai workshop organizzati per conoscere il nuovo indirizzo di studi il 15, 22 e 29 gennaio alle 15 e alle 17, e poi il 19 e 26 gennaio e il 2 febbraio alle 11 e alle 14.

