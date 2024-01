Liceo artistico Jacovitti: la scuola del Futuro (Quando le skill creative fanno la differenza)

TERMOLI. Il Liceo Artistico Benito Jacovitti, fondato trentacinque anni fa ed intitolato al celeberrimo fumettista termolese, è ben conosciuto nel nostro territorio per popolarità e per i tanti progetti e le iniziative intrapresi nel corso degli anni. Quello che però non tutti conoscono è il micromondo che si palesa una volta varcata l’entrata, aldilà dello stabile affacciato sul mare, aldilà di qualsiasi informazione pubblicitaria o tecnica.

E’ proprio la denominazione “Artistico” che denota la specificità dell’istituto. A volte si sottovaluta la necessità di incanalare i talenti all’interno di programmi didattici sistematici che producano vere e proprie competenze. Sulla non spendibilità dell’arte nel mondo attuale, sarebbe utile chiarire che a non essere spesa è proprio l’arte improvvisata senza background scolastico, mentre al contrario, proprio questo background, promosso dalle scuole artistiche come progetto di vita, fornisce quell’Expertise tanto centrale nel mercato del lavoro oggi. Nel nostro liceo accogliamo giovani con potenzialità artistiche che qui hanno l’opportunità di coltivarle, approfondirle e diversificarle all’interno di un percorso educativo specifico progettato ad hoc. La centralità di una formazione liceale scientifica e umanistica non contrasta con il suo vivissimo carattere laboratoriale.

L’obiettivo formativo primario è quello di costruire conoscenze finalizzate a possibilità di lavoro che siano al passo con i tempi ed alla portata dei nostri giovani. Tra le professioni contemporanee, quelle legate alla creatività svolgono un ruolo primario nel mondo del lavoro. Ciascun indirizzo è stato finalizzato a concrete possibilità lavorative, con particolare attenzione alle nuove professioni createsi con il digitale: alle arti figurative fanno capo le arti grafiche, il fumetto, l’illustrazione, l’animazione 2D e 3D, il game design, ma anche l’industria cinematografica, la fotografia e la moda; l’indirizzo di architettura forma professionalità nel campo della progettazione architettonica e paesaggistica, dell’interior design, del restauro, nell’industria cinematografica e teatrale, dell' illuminotecnica, del design industriale, della moda e molto altro. La forte componente laboratoriale e sperimentale della formazione garantisce abilità e competenze rispondenti alla richiesta del mercato attuale. In particolare, l’uso delle tecniche digitali garantisce una formazione adeguata nel ramo della fotografia, della comunicazione, della pubblicità, del marketing, dell’animazione web e del metaverso.

Oltre alle facoltà universitarie ad indirizzo artistico e creativo, l’offerta didattica liceale dell’istituto consente l’accesso a qualsiasi indirizzo universitario. Numerosi studenti hanno completato la loro formazione in università italiane e straniere e sono attualmente impiegati in grandi studi ed aziende internazionali. Chi vuole può, quindi, guardare oltre e conquistare il mondo. Con la consapevolezza che l’arte non sia solo un reperto storico da contemplare nei libri o una semplice manodopera di cui possiamo fare a meno grazie alla tecnologia, il Liceo Artistico di Termoli sembra essere contemporaneamente nella grandiosità del passato, inteso come sostegno teorico alla disciplina e nella potenza del futuro, inteso come innovazione e totale apertura critica e creativa alle sfide contemporanee.

Qui si genera un altro superamento di contrasti di cui l’istituto si è sempre fatto portavoce con fierezza: quello tra la storia e l’attualità, tra la tradizione e l’innovazione, in cui i canali artistici innovativi, con l’uso di software specifici come CAD 2D e 3D, di disegno e modellazione digitali, di visori VR, di scanner e stampante 3D, non sostituiscono gli strumenti tradizionali, ma integrano ed espandono le potenzialità artistiche, aprendo lo sguardo al futuro, ad un mondo in rapidissima evoluzione, competitivo e dinamico, insegnando così agli studenti ad essere protagonisti del loro futuro.

Galleria fotografica