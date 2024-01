Un defibrillatore per la comunità: il dono della signora Nicolina

AGNONE. Con grande piacere l’Amministrazione comunale di Agnone vuole informare della pregevole opera di beneficenza che la signora Rossi Nicolina ha voluto fare nei confronti della cittadinanza agnonese e non solo.

In ricordo del proprio Figlio Mario scomparso tragicamente nell’anno 2021, la commerciante agnonese donerà al Comune di Agnone un defibrillatore con teca termoriscaldata, che verrà posizionato presso l’edificio che ospita la sede della Pro-Loco cittadina, posizione strategica in virtù della vicinanza del plesso scolastico del Liceo Scientifico e dei numerosissimi turisti che accedono quotidianamente alla sede dell’associazione per chiedere informazioni.

Non solo, oltre alla donazione del preziosissimo strumento salvavita, verrà attivato in collaborazione con la “Salvamento Agency Emergenza”, un corso di formazione teorico-pratico di BLS-D adulto e pediatrico e manovre di disostruzione delle vie aeree con rilascio di attestato di abilitazione all’uso del defibrillatore, certificazione che sarà valida su tutto il territorio nazionale. Il corso verrà svolto Presso “Palazzo Bonanni” il giorno 27/01/2024, per informazioni e iscrizioni ci potrà rivolgere al Sig. Scampamorte Paolo 3339430229

È di fondamentale importanza ricordare che ad oggi gli arresti cardiaci, rappresentano a livello nazionale, una causa di decesso molto rilevante e, spesso, una rianimazione precoce, ancor di più se con l’ausilio di defibrillatore (DAE), aumenta di molto le possibilità di salvare persone infartuate.