Continuano gli errati conferimenti dei rifiuti: l'appello al rispetto da parte della Rieco Sud

TERMOLI. Nella mattinata di ieri 17 gennaio 2024 in via delle Tamerici e via delle Acacie, la Rieco Sud ha riscontrato innumerevoli casi di errati conferimenti dei rifiuti da parte dei condomini della zona. Nello specifico sono stati rilevati i contenitori del secco residuo strabordanti di rifiuti conferiti senza rispettare il calendario in quanto il conferimento del secco residuo è previsto il mercoledì sera dalle ore 21. Inoltre, sono stati trovati diversi rifiuti – ingombranti e Raee – all’esterno dei cassonetti, abbandonati sul suolo pubblico.

L’azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio; è necessario creare un circolo virtuoso, perché se il degrado chiama degrado, la cura e il civismo creano attenzione e rispetto.

Si ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino possono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello in via Arti e Mestieri, 27 aperto agli stessi orari dell’Ecocentro.

Si rinnova infine l’appello a riportare i contenitori all’interno della proprietà privata e a esporli sul suolo pubblico solo la sera prima della raccolta prevista da calendario. Dopo la raccolta devono essere riportati tempestivamente all’interno per evitare furti e abbandoni illeciti di rifiuti.

Galleria fotografica