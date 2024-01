Fermo da quasi un mese, l'ascensore B del San Timoteo sarà ripristinato entro fine mese

TERMOLI. Più segnalazioni abbiamo ricevuto in merito al mancato funzionamento dell'ascensore B all'ospedale San Timoteo di Termoli. È fermo da fine dicembre. Controlli del nuovo gestore della manutenzione degli impianti hanno necessitato la richiesta di un pezzo da sostituire, per mettere in sicurezza l'elevatore che conduce a reparti importanti, come diabetologia, pediatria, oculistica, ortopedia e medicina interna, per citarne solo alcuni.

Un pezzo non semplice da rimediare, specie durante le festività natalizie, ma che comunque è stato rintracciato. Informazioni che abbiamo attinto attraverso l'ufficio stampa dell'Asrem, contattato da noi proprio dopo aver registrato disagi da parte degli utenti. Il ripristino avverrà entro fine mese, si sperava potesse risolversi entro questo fine settimana, ma l'intervento è legato all'arrivo della fornitura. Per recarsi ai reparti occorre utilizzare l'ascensore D.