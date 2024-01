Giudice di Pace, spunta un ricorso sull'ammissione ai tirocini

Il posto... non è fisso gio 18 gennaio 2024

TERMOLI. Non c’è pace per l’ufficio del Giudice di… Pace a Termoli.

Ricordiamo anni fa la querelle relativa alla sua soppressione, poi rientrata fortunatamente, dopo un periodo limitato di chiusura. In attesa che maturi il trasloco della sede nell’ex pretura, dall’attuale location di via Corsica, dopo l’arrivo del nuovo magistrato onorario, c’è da tener d’occhio anche quello che accade in seno alla giustizia amministrativa.

Il ricorrente, difendendosi in proprio, ha impugnato una delibera del Csm, la 72 del 2023, avente ad oggetto l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Termoli, pubblicata in data 22.11.2023 sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura e, di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, al sopra citato provvedimento.

A costituirsi in giudizio sono stati il Csm Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, oltre ai contro-interessati. Il ricorrente ha proposto anche la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ma l’esito della camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 (relatore) Alberto Ugo, è stato ritenuto che, indipendentemente da ogni valutazione sulla presumibile fondatezza, o meno, del ricorso, la domanda cautelare non sia, comunque, assistita dal requisito del periculum in mora, considerato che il ricorrente già svolge, seppur presso altro Tribunale, funzioni onorarie analoghe a quelle oggetto della procedura di selezione di cui è causa.

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non possa essere accolta e che vi siano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e competenze della presente fase cautelare.